https://ria.ru/20220816/sdelka-1810066543.html

США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке

США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке - РИА Новости, 16.08.2022

США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке

США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку и на данном этапе изучают его, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:34

2022-08-16T17:34

2022-08-16T18:33

в мире

иран

евросоюз

сша

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку и на данном этапе изучают его, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента."Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счет с Евросоюзом", - сказал представитель американского дипведомства журналистам.В свою очередь в ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.Как сообщало агентство ISNA со ссылкой на информированные источники, Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах.Постпред РФ при международных организациях в Вене, глава делегации на переговорах по СВПД Михаил Ульянов заявил во вторник, что Иран в поправках по проекту восстановления ядерной сделки предложил закрепить гарантии ее сохранения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220815/sdelka-1809716133.html

https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, евросоюз, сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)