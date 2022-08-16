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США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке - РИА Новости, 16.08.2022
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США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке
США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке - РИА Новости, 16.08.2022
США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке
США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку и на данном этапе изучают его, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:34
2022-08-16T18:33
в мире
иран
евросоюз
сша
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку и на данном этапе изучают его, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента."Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счет с Евросоюзом", - сказал представитель американского дипведомства журналистам.В свою очередь в ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.Как сообщало агентство ISNA со ссылкой на информированные источники, Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах.Постпред РФ при международных организациях в Вене, глава делегации на переговорах по СВПД Михаил Ульянов заявил во вторник, что Иран в поправках по проекту восстановления ядерной сделки предложил закрепить гарантии ее сохранения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://ria.ru/20220815/sdelka-1809716133.html
https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html
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в мире, иран, евросоюз, сша, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Евросоюз, США, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
17:34 16.08.2022 (обновлено: 18:33 16.08.2022)
 
США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке

Госдеп изучает полученный через Евросоюз ответ Ирана на предложение по ядерной сделке

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США получили через Евросоюз ответ Ирана на предложения по возвращению в ядерную сделку и на данном этапе изучают его, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента.
"Мы получили через ЕС комментарии Ирана и сейчас изучаем их. Мы делимся нашими соображениями на этот счет с Евросоюзом", - сказал представитель американского дипведомства журналистам.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 14:31
Постпред России в Вене высказался о восстановлении ядерной сделки с Ираном
В свою очередь в ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.
Как сообщало агентство ISNA со ссылкой на информированные источники, Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах.
Постпред РФ при международных организациях в Вене, глава делегации на переговорах по СВПД Михаил Ульянов заявил во вторник, что Иран в поправках по проекту восстановления ядерной сделки предложил закрепить гарантии ее сохранения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:46
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
 
В миреИранЕвросоюзСШАМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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