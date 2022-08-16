https://ria.ru/20220816/sarmat-1809995364.html
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат" - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:13
2022-08-16T14:13
2022-08-16T14:13
россия
безопасность
государственный ракетный центр им. макеева
форум "армия-2022"
алексей криворучко
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", - сказал диктор.Подписи под контрактам поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.
https://ria.ru/20220815/kater-1809746564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, государственный ракетный центр им. макеева, форум "армия-2022", алексей криворучко
Россия, Безопасность, Государственный ракетный центр им. Макеева, Форум "Армия-2022", Алексей Криворучко
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"
Минобороны подписало на "Армии-2022" контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"