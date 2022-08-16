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Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат" - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат" - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:13
2022-08-16T14:13
россия
безопасность
государственный ракетный центр им. макеева
форум "армия-2022"
алексей криворучко
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", - сказал диктор.Подписи под контрактам поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.
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россия, безопасность, государственный ракетный центр им. макеева, форум "армия-2022", алексей криворучко
Россия, Безопасность, Государственный ракетный центр им. Макеева, Форум "Армия-2022", Алексей Криворучко
14:13 16.08.2022
 
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

Минобороны подписало на "Армии-2022" контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии.
"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", - сказал диктор.
Подписи под контрактам поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.
У Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:33
На "Армии-2022" представили учебный комплекс на базе катера
 
РоссияБезопасностьГосударственный ракетный центр им. МакееваФорум "Армия-2022"Алексей Криворучко
 
 
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