https://ria.ru/20220816/sarmat-1809995364.html

Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат" - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:13

2022-08-16T14:13

2022-08-16T14:13

россия

безопасность

государственный ракетный центр им. макеева

форум "армия-2022"

алексей криворучко

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", - сказал диктор.Подписи под контрактам поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

https://ria.ru/20220815/kater-1809746564.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, государственный ракетный центр им. макеева, форум "армия-2022", алексей криворучко