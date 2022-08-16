https://ria.ru/20220816/sanktsii-1810095129.html
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России - РИА Новости, 16.08.2022
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:58
2022-08-16T19:58
2022-08-16T23:09
в мире
россия
украина
европа
сша
китай
чжао лицзянь
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796940930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9520624c8bd7d2c04f1e7be1048a4505.jpg
ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России."Только большинство представляет международное сообщество", — написал он, сопроводив публикацию диаграммой. Согласно картинке, только 15 процентов мирового населения ввели ограничительные меры, в то время как 85 процентов воздержались.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220809/obekty-1808433933.html
россия
украина
европа
сша
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796940930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf02cde736232d9b17790ace069d9278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, сша, китай, чжао лицзянь, владимир путин, москва, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, США, Китай, Чжао Лицзянь, Владимир Путин, Москва, Санкции в отношении России
19:58 16.08.2022 (обновлено: 23:09 16.08.2022)
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: 85% населения мира не ввели антироссийские санкции