https://ria.ru/20220816/sanktsii-1810095129.html

МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России

МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России - РИА Новости, 16.08.2022

МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:58

2022-08-16T19:58

2022-08-16T23:09

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сша

китай

чжао лицзянь

владимир путин

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ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России."Только большинство представляет международное сообщество", — написал он, сопроводив публикацию диаграммой. Согласно картинке, только 15 процентов мирового населения ввели ограничительные меры, в то время как 85 процентов воздержались.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220809/obekty-1808433933.html

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украина

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китай

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