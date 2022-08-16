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МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России - РИА Новости, 16.08.2022
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МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России - РИА Новости, 16.08.2022
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:58
2022-08-16T23:09
в мире
россия
украина
европа
сша
китай
чжао лицзянь
владимир путин
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ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России."Только большинство представляет международное сообщество", — написал он, сопроводив публикацию диаграммой. Согласно картинке, только 15 процентов мирового населения ввели ограничительные меры, в то время как 85 процентов воздержались.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, россия, украина, европа, сша, китай, чжао лицзянь, владимир путин, москва, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, США, Китай, Чжао Лицзянь, Владимир Путин, Москва, Санкции в отношении России
19:58 16.08.2022 (обновлено: 23:09 16.08.2022)
 
МИД Китая обратил внимание на долю тех, кто ввел санкции против России

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: 85% населения мира не ввели антироссийские санкции

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратил внимание в своем твиттере, что 85 процентов населения мира не ввели санкции в отношении России.
"Только большинство представляет международное сообщество", — написал он, сопроводив публикацию диаграммой. Согласно картинке, только 15 процентов мирового населения ввели ограничительные меры, в то время как 85 процентов воздержались.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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