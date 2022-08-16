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В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией
В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией - РИА Новости, 16.08.2022
В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией
Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой, написал в Twitter руководитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T04:35
2022-08-16T04:35
2022-08-16T07:09
в мире
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мика аалтола
санкции
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой, написал в Twitter руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола.Эксперт напомнил о заявлениях премьера Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность и провал ограничений, введенных Евросоюзом против России.Специалист выразил мнение, что введенные Европой рестрикции "невероятно легко обойти", поэтому Брюссель должен своевременно реагировать на способы их преодоления. По его словам, на слабость санкционного режима указывает возросший экспорт в Россию.Аалтола добавил, что считает необходимым оказание давления на третьи страны для повышения эффективности введенных против Москвы мер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, виктор орбан, россия, венгрия, финляндия, евросоюз, мика аалтола, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Финляндия, Евросоюз, Мика Аалтола, Санкции, Санкции в отношении России
04:35 16.08.2022 (обновлено: 07:09 16.08.2022)
В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией
Финский политолог Аалтола: Будапешт и его единомышленники ослабляют Евросоюз перед Россией