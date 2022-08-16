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В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией - РИА Новости, 16.08.2022
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В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией
В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией - РИА Новости, 16.08.2022
В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией
Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой, написал в Twitter руководитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T04:35
2022-08-16T07:09
в мире
виктор орбан
россия
венгрия
финляндия
евросоюз
мика аалтола
санкции
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой, написал в Twitter руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола.Эксперт напомнил о заявлениях премьера Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность и провал ограничений, введенных Евросоюзом против России.Специалист выразил мнение, что введенные Европой рестрикции "невероятно легко обойти", поэтому Брюссель должен своевременно реагировать на способы их преодоления. По его словам, на слабость санкционного режима указывает возросший экспорт в Россию.Аалтола добавил, что считает необходимым оказание давления на третьи страны для повышения эффективности введенных против Москвы мер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, виктор орбан, россия, венгрия, финляндия, евросоюз, мика аалтола, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Финляндия, Евросоюз, Мика Аалтола, Санкции, Санкции в отношении России
04:35 16.08.2022 (обновлено: 07:09 16.08.2022)
 
В Финляндии назвали самое слабое звено ЕС в борьбе с Россией

Финский политолог Аалтола: Будапешт и его единомышленники ослабляют Евросоюз перед Россией

© AFP 2022 / Emmanuel DunandШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Позиция некоторых представителей Евросоюза, в частности Будапешта, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Москвой, написал в Twitter руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола.
Эксперт напомнил о заявлениях премьера Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность и провал ограничений, введенных Евросоюзом против России.
"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией", — написал Аалтола.
Специалист выразил мнение, что введенные Европой рестрикции "невероятно легко обойти", поэтому Брюссель должен своевременно реагировать на способы их преодоления. По его словам, на слабость санкционного режима указывает возросший экспорт в Россию.
Аалтола добавил, что считает необходимым оказание давления на третьи страны для повышения эффективности введенных против Москвы мер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 14:01
ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций, заявил постпред России
 
В миреВиктор ОрбанРоссияВенгрияФинляндияЕвросоюзМика АалтолаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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