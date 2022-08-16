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Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией - РИА Новости, 16.08.2022
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Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией - РИА Новости, 16.08.2022
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией
Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:56
2022-08-16T20:22
в мире
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в военном ведомстве."Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — отметили там.В министерстве уточнили, что все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании.Накануне такой же британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство, после чего его вытеснил МиГ-31.
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в мире, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
В мире, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
16:56 16.08.2022 (обновлено: 20:22 16.08.2022)
 
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией

Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing AirseekerСамолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в военном ведомстве.
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — отметили там.
В министерстве уточнили, что все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании.
Накануне такой же британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство, после чего его вытеснил МиГ-31.
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 01:59Специальная военная операция на Украине
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В миреВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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