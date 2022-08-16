https://ria.ru/20220816/samolet-1810053566.html
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией - РИА Новости, 16.08.2022
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией
Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:56
2022-08-16T16:56
2022-08-16T20:22
в мире
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, в Минобороны поставили задачу ВКС не допустить нарушения границы, сообщили в военном ведомстве."Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — отметили там.В министерстве уточнили, что все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании.Накануне такой же британский самолет-разведчик вошел в российское воздушное пространство, после чего его вытеснил МиГ-31.
https://ria.ru/20220724/samolet-1804575990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
В мире, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
16:56 16.08.2022 (обновлено: 20:22 16.08.2022)
Британия подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над Россией
Минобороны России предостерегло ВВС Британии от провокаций с самолетом-разведчиком RC-135