https://ria.ru/20220816/samolet-1810030293.html

В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите

В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите - РИА Новости, 16.08.2022

В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите

Двигатель самолёта Ту-214 специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:46

2022-08-16T15:46

2022-08-16T15:46

происшествия

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

правительство рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двигатель самолёта Ту-214 специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина после попадания птицы отключился, самолёт сел в Чите штатно с одним работающим двигателем, сообщает Росавиация.Корреспондент РИА Новости ранее во вторник сообщил, что самолёт не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица. Никто не пострадал."При взлёте воздушного судна Ту- 214 специального летного отряда "Россия" из аэропорта Чита произошло попадание птицы в один из двигателей. После выполнения взлёта экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем", - говорится в сообщении."Согласно предварительной информации при взлёте самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, из-за чего осуществилось самопроизвольное выключение двигателя вследствие возникновения эффекта помпажа. Для расследования обстоятельств и причин авиационного инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Комиссия приступила к расследованию", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), правительство рф