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В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите - РИА Новости, 16.08.2022
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В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите
В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите - РИА Новости, 16.08.2022
В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите
Двигатель самолёта Ту-214 специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:46
2022-08-16T15:46
происшествия
чита
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
правительство рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двигатель самолёта Ту-214 специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина после попадания птицы отключился, самолёт сел в Чите штатно с одним работающим двигателем, сообщает Росавиация.Корреспондент РИА Новости ранее во вторник сообщил, что самолёт не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица. Никто не пострадал."При взлёте воздушного судна Ту- 214 специального летного отряда "Россия" из аэропорта Чита произошло попадание птицы в один из двигателей. После выполнения взлёта экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем", - говорится в сообщении."Согласно предварительной информации при взлёте самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, из-за чего осуществилось самопроизвольное выключение двигателя вследствие возникновения эффекта помпажа. Для расследования обстоятельств и причин авиационного инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Комиссия приступила к расследованию", - добавили в ведомстве.
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происшествия, чита, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), правительство рф
Происшествия, Чита, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Правительство РФ
15:46 16.08.2022
 
В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите

Росавиация: борт правительства Ту-214 из-за попадания птицы сел в Чите с одним двигателем

© РИА Новости / Валерий МельниковСамолет Ту-214 в небе
Самолет Ту-214 в небе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Самолет Ту-214 в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двигатель самолёта Ту-214 специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина после попадания птицы отключился, самолёт сел в Чите штатно с одним работающим двигателем, сообщает Росавиация.
Корреспондент РИА Новости ранее во вторник сообщил, что самолёт не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица. Никто не пострадал.
"При взлёте воздушного судна Ту- 214 специального летного отряда "Россия" из аэропорта Чита произошло попадание птицы в один из двигателей. После выполнения взлёта экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем", - говорится в сообщении.
"Согласно предварительной информации при взлёте самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, из-за чего осуществилось самопроизвольное выключение двигателя вследствие возникновения эффекта помпажа. Для расследования обстоятельств и причин авиационного инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Комиссия приступила к расследованию", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЧитаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Правительство РФ
 
 
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