https://ria.ru/20220816/rumyniya-1810006941.html
В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий
В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий - РИА Новости, 16.08.2022
В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий
Почти 352 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, ущерб подсчитан в 31 уезде страны, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:46
2022-08-16T14:46
2022-08-16T14:46
в мире
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:454:2833:2048_1920x0_80_0_0_041231a2cf55e46a9a98bfd29070ddb7.jpg
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Почти 352 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, ущерб подсчитан в 31 уезде страны, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.Оценка пострадавших площадей в Румынии началась неделей ранее, по данным на 9 августа засуха нанесла ущерб территории в 268 тысяч гектаров."Площадь, пострадавшая от засухи, увеличилась до 351 700 гектаров в 31 уезде (всего их 41 - ред.), 188 535 гектаров территорий заняты пшеницей и тритикале", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минсельхоза.Процесс подсчета ущерба еще продолжается, поскольку урожай собран не во всех уездах Румынии. Местные власти ежедневно передают отчеты центральным властям.На уровне каждого уезда устанавливается свой порядок констатации и учета ущерба. Комиссии по определению пострадавших площадей и степени повреждения посевов оценивают ущерб, причиненный каждой культуре, на основании запросов, поданных фермерами в местные органы власти.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:295:2337:2048_1920x0_80_0_0_00886f30e17e36ee962608e1d1a295fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий
Миинсельхоз Румынии: от засухи в стране пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости.
Почти 352 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, ущерб подсчитан в 31 уезде страны, сообщила
пресс-служба министерства сельского хозяйства.
Оценка пострадавших площадей в Румынии началась неделей ранее, по данным на 9 августа засуха нанесла ущерб территории в 268 тысяч гектаров.
"Площадь, пострадавшая от засухи, увеличилась до 351 700 гектаров в 31 уезде (всего их 41 - ред.), 188 535 гектаров территорий заняты пшеницей и тритикале", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минсельхоза.
Процесс подсчета ущерба еще продолжается, поскольку урожай собран не во всех уездах Румынии. Местные власти ежедневно передают отчеты центральным властям.
На уровне каждого уезда устанавливается свой порядок констатации и учета ущерба. Комиссии по определению пострадавших площадей и степени повреждения посевов оценивают ущерб, причиненный каждой культуре, на основании запросов, поданных фермерами в местные органы власти.