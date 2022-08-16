https://ria.ru/20220816/rumyniya-1810006941.html

В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий

В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий - РИА Новости, 16.08.2022

В Румынии от засухи пострадали почти 352 тысячи гектаров сельхозугодий

Почти 352 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, ущерб подсчитан в 31 уезде страны, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:46

2022-08-16T14:46

2022-08-16T14:46

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Почти 352 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Румынии пострадали из-за засухи, ущерб подсчитан в 31 уезде страны, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.Оценка пострадавших площадей в Румынии началась неделей ранее, по данным на 9 августа засуха нанесла ущерб территории в 268 тысяч гектаров."Площадь, пострадавшая от засухи, увеличилась до 351 700 гектаров в 31 уезде (всего их 41 - ред.), 188 535 гектаров территорий заняты пшеницей и тритикале", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минсельхоза.Процесс подсчета ущерба еще продолжается, поскольку урожай собран не во всех уездах Румынии. Местные власти ежедневно передают отчеты центральным властям.На уровне каждого уезда устанавливается свой порядок констатации и учета ущерба. Комиссии по определению пострадавших площадей и степени повреждения посевов оценивают ущерб, причиненный каждой культуре, на основании запросов, поданных фермерами в местные органы власти.

https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния