Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом" - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220816/rubl-1809872476.html
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом"
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом" - РИА Новости, 16.08.2022
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом"
Российские участники рынка традиционно в августе опасаются потрясений на валютном рынке — но далеко не всегда неприятные ожидания сбываются, рассказал агентству РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T01:15
2022-08-16T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
bitriver
владислав антонов (аналитик)
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104015/09/1040150925_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb0b39b5832554b8c8c64f1591716680.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские участники рынка традиционно в августе опасаются потрясений на валютном рынке — но далеко не всегда неприятные ожидания сбываются, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам эксперта, на сегодняшний день нет причин для валютного ралли доллара к рублю. Он также отметил, что Банк России оценил рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году в 243 миллиарда долларов.Негативно повлиять на национальную валюту может разворот к политике слабого рубля и усиление тезисов Минфина, что для гармонизации бюджета равновесным курсом доллара станет диапазон 70-80 рублей.По его словам, вероятность усиления рубля до 50-55 рублей с учетом бюджетных задач и геоэкономического обострения не превышает 20 процентов к началу ноября.
https://ria.ru/20220815/rubl-1809554331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104015/09/1040150925_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_daeec38b0a7a2bf90423051f20b57baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, bitriver, владислав антонов (аналитик), министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, BitRiver, Владислав Антонов (аналитик), Министерство финансов РФ (Минфин России)
01:15 16.08.2022
 
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом"

Эксперт Антонов заявил о малой вероятности ослабления рубля к началу сентября

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские участники рынка традиционно в августе опасаются потрясений на валютном рынке — но далеко не всегда неприятные ожидания сбываются, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам эксперта, на сегодняшний день нет причин для валютного ралли доллара к рублю. Он также отметил, что Банк России оценил рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году в 243 миллиарда долларов.
"Причин для ослабления рубля к началу сентября даже на десять процентов к текущему курсу сегодня нет. Не все в порядке сегодня в экономике США и, тем более, ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года", — подчеркнул Антонов.
Негативно повлиять на национальную валюту может разворот к политике слабого рубля и усиление тезисов Минфина, что для гармонизации бюджета равновесным курсом доллара станет диапазон 70-80 рублей.
По его словам, вероятность усиления рубля до 50-55 рублей с учетом бюджетных задач и геоэкономического обострения не превышает 20 процентов к началу ноября.
Монеты России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил, как "агенты влияния" могут уронить рубль
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияBitRiverВладислав Антонов (аналитик)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала