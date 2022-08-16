https://ria.ru/20220816/rubl-1809872476.html
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом"
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом" - РИА Новости, 16.08.2022
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом"
Российские участники рынка традиционно в августе опасаются потрясений на валютном рынке — но далеко не всегда неприятные ожидания сбываются, рассказал агентству РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T01:15
2022-08-16T01:15
2022-08-16T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
bitriver
владислав антонов (аналитик)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские участники рынка традиционно в августе опасаются потрясений на валютном рынке — но далеко не всегда неприятные ожидания сбываются, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам эксперта, на сегодняшний день нет причин для валютного ралли доллара к рублю. Он также отметил, что Банк России оценил рекордный профицит счета текущих операций в 2022 году в 243 миллиарда долларов.Негативно повлиять на национальную валюту может разворот к политике слабого рубля и усиление тезисов Минфина, что для гармонизации бюджета равновесным курсом доллара станет диапазон 70-80 рублей.По его словам, вероятность усиления рубля до 50-55 рублей с учетом бюджетных задач и геоэкономического обострения не превышает 20 процентов к началу ноября.
https://ria.ru/20220815/rubl-1809554331.html
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экономика, россия, bitriver, владислав антонов (аналитик), министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, BitRiver, Владислав Антонов (аналитик), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Эксперт рассказал, как рубль пройдет "испытание августом"
Эксперт Антонов заявил о малой вероятности ослабления рубля к началу сентября