https://ria.ru/20220816/rt-1809927396.html

RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе

RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022

RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе

RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:02

2022-08-16T11:02

2022-08-16T11:02

россия

донбасс

другая россия

происшествия

телеканал rt

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала."Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая в Донбассе волонтер и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.В RT выразили соболезнования родственникам и близким погибшей.О том, что активистка партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, сообщил ранее РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, подорвалась на мине во время журналистского выезда - получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщил Аксель.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807276061.html

россия

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, другая россия, происшествия, телеканал rt