https://ria.ru/20220816/rt-1809927396.html
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе
RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:02
2022-08-16T11:02
2022-08-16T11:02
россия
донбасс
другая россия
происшествия
телеканал rt
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала."Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая в Донбассе волонтер и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.В RT выразили соболезнования родственникам и близким погибшей.О том, что активистка партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, сообщил ранее РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, подорвалась на мине во время журналистского выезда - получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщил Аксель.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807276061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, другая россия, происшествия, телеканал rt
Россия, Донбасс, Другая Россия, Происшествия, Телеканал RT
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе
RT опроверг данные о том, что погибшая в Донбассе журналистка была его сотрудником