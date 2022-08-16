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RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022
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RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе
RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:02
2022-08-16T11:02
россия
донбасс
другая россия
происшествия
телеканал rt
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала."Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая в Донбассе волонтер и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.В RT выразили соболезнования родственникам и близким погибшей.О том, что активистка партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, сообщил ранее РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, подорвалась на мине во время журналистского выезда - получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщил Аксель.
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россия, донбасс, другая россия, происшествия, телеканал rt
Россия, Донбасс, Другая Россия, Происшествия, Телеканал RT
11:02 16.08.2022
 
RT опроверг данные о гибели своей сотрудницы в Донбассе

RT опроверг данные о том, что погибшая в Донбассе журналистка была его сотрудником

© Фото опубликовано партией "Другая Россия Э.В.Лимонова" в TelegramЗемфира Сулейманова
Земфира Сулейманова
© Фото опубликовано партией "Другая Россия Э.В.Лимонова" в Telegram
Земфира Сулейманова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. RT опроверг информацию СМИ о том, что погибшая в Донбассе журналистка Земфира Сулейманова была сотрудником телеканала.
"Ряд СМИ распространили информацию, что погибшая в Донбассе волонтер и журналист Земфира Сулейманова была сотрудником RT. Это не так: девушка никогда не работала на нашем телеканале", — говорится в сообщении телеканала в Telegram.
В RT выразили соболезнования родственникам и близким погибшей.
О том, что активистка партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Земфира Сулейманова погибла в Донбассе, подорвавшись на мине, сообщил ранее РИА Новости координатор партии Михаил Аксель. Сулейманова, волонтер и журналист, подорвалась на мине во время журналистского выезда - получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщил Аксель.
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