https://ria.ru/20220816/rpts-1809940725.html

Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве

Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве - РИА Новости, 16.08.2022

Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве

Снижения интереса к Русской православной церкви (РПЦ) на приходах Москвы не наблюдается, поэтому говорить о падении доверия к ней в столице странно, считает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:38

2022-08-16T11:38

2022-08-16T11:38

религия

религия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Снижения интереса к Русской православной церкви (РПЦ) на приходах Москвы не наблюдается, поэтому говорить о падении доверия к ней в столице странно, считает председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков.Ранее в СМИ обсуждалась монография ИСПИ РАН “Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году”, в которой приводились данные о доверии москвичей к Русской православной церкви (РПЦ) как к общественному институту. Согласно приведенным в ней результатам опросов, если в 2015 году Церкви доверяли 55% жителей столицы, то в 2021 году этот показатель сократился до 28%. При этом у тех, кто в опросе определял себя как верующие православные, этот уровень упал с 72% до 43%.“Могу с определенностью сказать, что на приходах после пандемии появилось заметное количество новых лиц. Очень много людей воцерковляются, проявляют интерес к вере. После пандемии большая часть постоянных прихожан вернулись в храмы. Если судить по таким маркерам как посещение храмов людьми для освящения куличей и за святой водой на Крещение, то тоже нельзя сказать о каком-то снижении интереса, скорее наоборот. Поэтому говорить о падении доверия довольно странно”, – рассказал Волков РИА Новости.Судя по церковной жизни внутри храма, добавил он, можно говорить о том, что Церковь по-прежнему остается авторитетным и уважаемым в обществе институтом.

https://realty.ria.ru/20220812/rpts-1809203081.html

https://ria.ru/20220814/patriarkh-1809438997.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия