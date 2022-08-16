Рейтинг@Mail.ru
Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220816/rpts-1809940725.html
Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве
Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве - РИА Новости, 16.08.2022
Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве
Снижения интереса к Русской православной церкви (РПЦ) на приходах Москвы не наблюдается, поэтому говорить о падении доверия к ней в столице странно, считает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:38
2022-08-16T11:38
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149441/00/1494410072_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_32efd4c6fb08fa6f554c5f731ec08ac9.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Снижения интереса к Русской православной церкви (РПЦ) на приходах Москвы не наблюдается, поэтому говорить о падении доверия к ней в столице странно, считает председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков.Ранее в СМИ обсуждалась монография ИСПИ РАН “Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году”, в которой приводились данные о доверии москвичей к Русской православной церкви (РПЦ) как к общественному институту. Согласно приведенным в ней результатам опросов, если в 2015 году Церкви доверяли 55% жителей столицы, то в 2021 году этот показатель сократился до 28%. При этом у тех, кто в опросе определял себя как верующие православные, этот уровень упал с 72% до 43%.“Могу с определенностью сказать, что на приходах после пандемии появилось заметное количество новых лиц. Очень много людей воцерковляются, проявляют интерес к вере. После пандемии большая часть постоянных прихожан вернулись в храмы. Если судить по таким маркерам как посещение храмов людьми для освящения куличей и за святой водой на Крещение, то тоже нельзя сказать о каком-то снижении интереса, скорее наоборот. Поэтому говорить о падении доверия довольно странно”, – рассказал Волков РИА Новости.Судя по церковной жизни внутри храма, добавил он, можно говорить о том, что Церковь по-прежнему остается авторитетным и уважаемым в обществе институтом.
https://realty.ria.ru/20220812/rpts-1809203081.html
https://ria.ru/20220814/patriarkh-1809438997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149441/00/1494410072_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_85428aed965093e722428175e63ff178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
11:38 16.08.2022
 

Епархия прокомментировала сообщение о падении доверия РПЦ в Москве

© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Снижения интереса к Русской православной церкви (РПЦ) на приходах Москвы не наблюдается, поэтому говорить о падении доверия к ней в столице странно, считает председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков.
Ранее в СМИ обсуждалась монография ИСПИ РАН “Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства: социально-политическое положение и демографическая ситуация в 2021 году”, в которой приводились данные о доверии москвичей к Русской православной церкви (РПЦ) как к общественному институту. Согласно приведенным в ней результатам опросов, если в 2015 году Церкви доверяли 55% жителей столицы, то в 2021 году этот показатель сократился до 28%. При этом у тех, кто в опросе определял себя как верующие православные, этот уровень упал с 72% до 43%.
Палати Старого английского двора XVI-XVII - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:07
Епархия: иск о признании собственности РПЦ на Варварке формальный
“Могу с определенностью сказать, что на приходах после пандемии появилось заметное количество новых лиц. Очень много людей воцерковляются, проявляют интерес к вере. После пандемии большая часть постоянных прихожан вернулись в храмы. Если судить по таким маркерам как посещение храмов людьми для освящения куличей и за святой водой на Крещение, то тоже нельзя сказать о каком-то снижении интереса, скорее наоборот. Поэтому говорить о падении доверия довольно странно”, – рассказал Волков РИА Новости.
Судя по церковной жизни внутри храма, добавил он, можно говорить о том, что Церковь по-прежнему остается авторитетным и уважаемым в обществе институтом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 00:22Религия
Популяризация греха "сносит у людей крышу", заявил патриарх Кирилл
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала