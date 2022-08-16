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Глава "Ростеха" стал почетным гражданином Московской области

Глава "Ростеха" стал почетным гражданином Московской области - РИА Новости, 16.08.2022

Глава "Ростеха" стал почетным гражданином Московской области

Главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоено звание "Почетный гражданин Московской области", также ему будет предоставлена единовременная выплата в размере 150... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:52

2022-08-16T17:52

2022-08-16T17:52

ростех

россия

московская область (подмосковье)

сергей чемезов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоено звание "Почетный гражданин Московской области", также ему будет предоставлена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, следует из опубликованного на сайте правительства Подмосковья постановления."Присвоить почетное звание "Почетный гражданин Московской области" Чемезову Сергею Викторовичу - генеральному директору Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", - сообщается в документе.Отмечается, что также главе "Ростеха" предоставят единовременную выплату в 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220816/robot-1809891480.html

россия

московская область (подмосковье)

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ростех, россия, московская область (подмосковье), сергей чемезов