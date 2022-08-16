05:03 16.08.2022 (обновлено: 11:27 16.08.2022)
АКРА спрогнозировало, когда российская экономика перейдет к росту
АКРА спрогнозировало, что российская экономика перейдет к росту летом 2023 года
Экономический рост. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года, при этом на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом вряд ли рост будет быстрым — в 2024 году он составит не более 1,5 процента, прокомментировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.
"Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета", — ответил он на вопрос, когда российская экономика начнет восстанавливаться.
В то же время Сухов отметил, что самое сложное сейчас — спрогнозировать, насколько быстро будет дальше восстанавливаться экономика.
"Вслед за действующими санкциями следует ожидать волну сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке, пока неясны ее масштабы с учетом возможного изменения географии экспорта. Кроме того, сейчас предприятия используют запасы для производства, а вот когда они закончатся, их нужно будет компенсировать. Так что вряд ли мы будем свидетелями быстрого роста в 2024 году, в лучшем случае 1-1,5 процента", — говорит глава АКРА.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6 процентов в текущем году и 1-4 процента в 2023 году, при этом нижней точки экономика достигнет в первой половине 2023 года.
Ранее во вторник Сухов в интервью агентству заявил, что спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5 процента и составить 0,5-2 процента в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце этого года — начале следующего.