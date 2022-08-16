https://ria.ru/20220816/rost-1809883261.html

АКРА спрогнозировало, когда российская экономика перейдет к росту

АКРА спрогнозировало, когда российская экономика перейдет к росту - РИА Новости, 16.08.2022

АКРА спрогнозировало, когда российская экономика перейдет к росту

Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года, при этом на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом вряд ли рост будет быстрым — РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:03

2022-08-16T05:03

2022-08-16T11:27

экономика

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

михаил сухов

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года, при этом на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом вряд ли рост будет быстрым — в 2024 году он составит не более 1,5 процента, прокомментировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов.В то же время Сухов отметил, что самое сложное сейчас — спрогнозировать, насколько быстро будет дальше восстанавливаться экономика."Вслед за действующими санкциями следует ожидать волну сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке, пока неясны ее масштабы с учетом возможного изменения географии экспорта. Кроме того, сейчас предприятия используют запасы для производства, а вот когда они закончатся, их нужно будет компенсировать. Так что вряд ли мы будем свидетелями быстрого роста в 2024 году, в лучшем случае 1-1,5 процента", — говорит глава АКРА.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6 процентов в текущем году и 1-4 процента в 2023 году, при этом нижней точки экономика достигнет в первой половине 2023 года.Ранее во вторник Сухов в интервью агентству заявил, что спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5 процента и составить 0,5-2 процента в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце этого года — начале следующего.

https://ria.ru/20220816/investitsii-1809880390.html

https://ria.ru/20220816/dollar-1809879121.html

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экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), михаил сухов