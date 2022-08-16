19:24 16.08.2022 (обновлено: 19:42 16.08.2022)
Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР
Глава Минобороны ЮАР Модисе: Россия играет важную роль в развитии африканских стран
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Сотрудничество России со странами Африки позволит снизить уровень бедности на континенте и способствовать его развитию, заявила РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.
"Россия никогда не была колонизатором в Африке, и мы это уважаем. Мы уважаем Россию и по другой причине: внося свой вклад и предоставляя кредиты, она не порабощала африканцев. Поэтому мы считаем, что в плане развития у России есть потенциал инвестировать, быть партнером, развивать экономику, что приведет нас к уменьшению бедности, уменьшению зависимости", - сказала Модисе.
Министр отметила важную связь между растущей экономической стабильностью и усилением процессов демократизации, отметив, что в этом отношении вклад России может быть бесценным для Африки. Она отметила, что Южная Африка заинтересована не только в экономических вопросах сотрудничества с Россией, ведь по ее словам, обе страны имеют культурную близость.
"Мы думаем, что вклад, реальные инвестиции в экономику африканских стран не только улучшат российскую экономику, но и помогут подняться нам. У нас тесные связи, которые начались во времена СССР, между странами действуют несколько соглашений. Мы надеемся, что как ЮАР воспринимают как суверенное государство, так будут воспринимать и право России на защиту", - резюмировала министр обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики.