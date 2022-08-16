https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html

Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР

Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР - РИА Новости, 16.08.2022

Россия играет важную роль в развитии стран Африки, заявили в Минобороны ЮАР

Сотрудничество России со странами Африки позволит снизить уровень бедности на континенте и способствовать его развитию, заявила РИА Новости министр обороны и по РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:24

2022-08-16T19:24

2022-08-16T19:42

россия

африка

юар

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Сотрудничество России со странами Африки позволит снизить уровень бедности на континенте и способствовать его развитию, заявила РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.Министр отметила важную связь между растущей экономической стабильностью и усилением процессов демократизации, отметив, что в этом отношении вклад России может быть бесценным для Африки. Она отметила, что Южная Африка заинтересована не только в экономических вопросах сотрудничества с Россией, ведь по ее словам, обе страны имеют культурную близость."Мы думаем, что вклад, реальные инвестиции в экономику африканских стран не только улучшат российскую экономику, но и помогут подняться нам. У нас тесные связи, которые начались во времена СССР, между странами действуют несколько соглашений. Мы надеемся, что как ЮАР воспринимают как суверенное государство, так будут воспринимать и право России на защиту", - резюмировала министр обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики.

https://ria.ru/20220816/gvineya-1810082946.html

россия

африка

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, африка, юар