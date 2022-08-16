https://ria.ru/20220816/rls-1809879519.html

Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе

Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе - РИА Новости, 16.08.2022

Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе

В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:19

2022-08-16T03:19

2022-08-16T03:19

новое оружие россии

безопасность

россия

дальний восток

форум "армия-2022"

сергей боев

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.В феврале прошлого года стало известно, что завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

https://ria.ru/20210826/modernizatsiya-1747289313.html

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безопасность, россия, дальний восток, форум "армия-2022", сергей боев