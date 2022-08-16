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Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе - РИА Новости, 16.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220816/rls-1809879519.html
Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе
Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе - РИА Новости, 16.08.2022
Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе
В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:19
2022-08-16T03:19
новое оружие россии
безопасность
россия
дальний восток
форум "армия-2022"
сергей боев
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.В феврале прошлого года стало известно, что завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
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безопасность, россия, дальний восток, форум "армия-2022", сергей боев
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Дальний Восток, Форум "Армия-2022", Сергей Боев
03:19 16.08.2022
 
Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе

Разработчик Боев: в России построят еще две РЛС предупреждения о ракетном ударе

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСистема защитных сооружений радиолокационной станции "Воронеж"
Система защитных сооружений радиолокационной станции Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Система защитных сооружений радиолокационной станции "Воронеж". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.
"Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идёт разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад", — сказал Боев.
В феврале прошлого года стало известно, что завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа 2021, 09:08
Россия модернизировала не имеющую аналогов РЛС ПРО в Подмосковье
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияДальний ВостокФорум "Армия-2022"Сергей Боев
 
 
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