Анонсирована постройка еще двух РЛС предупреждения о ракетном ударе
Разработчик Боев: в России построят еще две РЛС предупреждения о ракетном ударе
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСистема защитных сооружений радиолокационной станции "Воронеж"
Система защитных сооружений радиолокационной станции "Воронеж". Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.
"Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идёт разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад", — сказал Боев.
В феврале прошлого года стало известно, что завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
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