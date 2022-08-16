https://ria.ru/20220816/rezhim-1809990695.html

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 16.08.2022

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера

После детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма власти республики ввели режим ЧС, сообщил Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:59

2022-08-16T13:59

2022-08-16T15:31

россия

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма власти республики ввели режим ЧС, сообщил Сергей Аксенов."Мы в режиме ЧС находимся", — заявил он.При этом в пресс-службе главы республики уточнили, что режим ЧС регионального характера введен с учетом нескольких пострадавших сел в Джанкойском районе Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала диверсия.При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

https://ria.ru/20220816/krym-1809978527.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)