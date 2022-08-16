Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/rezhim-1809990695.html
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 16.08.2022
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера
После детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма власти республики ввели режим ЧС, сообщил Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:59
2022-08-16T15:31
россия
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810021782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f773f03ca7649f9e93e6c248e073a5be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма власти республики ввели режим ЧС, сообщил Сергей Аксенов."Мы в режиме ЧС находимся", — заявил он.При этом в пресс-службе главы республики уточнили, что режим ЧС регионального характера введен с учетом нескольких пострадавших сел в Джанкойском районе Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала диверсия.При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.
https://ria.ru/20220816/krym-1809978527.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810021782_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_37c49d11b46d8b49178ee519a1f694f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
13:59 16.08.2022 (обновлено: 15:31 16.08.2022)
 
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера после детонации боеприпасов в Джанкое

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ и МВД РФ в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Сотрудники МЧС РФ и МВД РФ в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ и МВД РФ в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма власти республики ввели режим ЧС, сообщил Сергей Аксенов.
"Мы в режиме ЧС находимся", — заявил он.
При этом в пресс-службе главы республики уточнили, что режим ЧС регионального характера введен с учетом нескольких пострадавших сел в Джанкойском районе Крыма.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала диверсия.
При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.
Поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:33Туризм
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах
 
РоссияПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала