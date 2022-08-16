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США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ - РИА Новости, 16.08.2022
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США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ
США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ - РИА Новости, 16.08.2022
США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ
На Ближнем Востоке и в Африке идет череда инициированных США цветных революций, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:03
2022-08-16T16:55
в мире
главное разведывательное управление рф
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сша
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. На Ближнем Востоке и в Африке идет череда инициированных США цветных революций, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."... сотрясающие страны региона цветные революции, и даже открытая агрессия. Все это делается под лозунгами демократизации, борьбы с авторитарными режимами, а также, как дикларируется, для построения так называемого порядка, основанного на правилах", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.Он отметил, что в итоге этих процессов некогда благополучные и суверенные республики превращаются в ослабленные внутренними вооруженными конфликтами страны с ослабленными показателями национальных экономик и уровня жизни населения. В отдельных случаях они оказываются на грани гуманитарной катастрофы, а в ряде стран десятилетия не получается восстановить государственность, подчеркнул он. Территория этих стран, по словам Костюкова, становится прибежищем международных и региональных террористических организаций. При этом свободный доступ к природным ресурсам получают западные компании, отметил начальник ГРУ."За всеми этими событиями стоят Соединенные Штаты и их союзники, которые с помощью технологий поддержания управляемого хаоса и при задействовании ими же созданных оппозиционных, а также радикальных террористических группировок проводят политику трансформации в регионе. Наиболее ярко данные трансформации мы наблюдаем в Ираке и Ливии", - добавил Костюков.
https://ria.ru/20220716/ssha-1802512773.html
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сша
африка
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в мире, главное разведывательное управление рф, форум "армия-2022", сша, африка, ближний восток
В мире, Главное разведывательное управление РФ, Форум "Армия-2022", США, Африка, Ближний Восток
16:03 16.08.2022 (обновлено: 16:55 16.08.2022)
 
США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ

Глава ГРУ Костюков: США проводят череду цветных революций на Ближнем Востоке и в Африке

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник ГРУ Игорь Костюков
Начальник ГРУ Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Начальник ГРУ Игорь Костюков. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. На Ближнем Востоке и в Африке идет череда инициированных США цветных революций, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"... сотрясающие страны региона цветные революции, и даже открытая агрессия. Все это делается под лозунгами демократизации, борьбы с авторитарными режимами, а также, как дикларируется, для построения так называемого порядка, основанного на правилах", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.
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Он отметил, что в итоге этих процессов некогда благополучные и суверенные республики превращаются в ослабленные внутренними вооруженными конфликтами страны с ослабленными показателями национальных экономик и уровня жизни населения. В отдельных случаях они оказываются на грани гуманитарной катастрофы, а в ряде стран десятилетия не получается восстановить государственность, подчеркнул он. Территория этих стран, по словам Костюкова, становится прибежищем международных и региональных террористических организаций. При этом свободный доступ к природным ресурсам получают западные компании, отметил начальник ГРУ.
"За всеми этими событиями стоят Соединенные Штаты и их союзники, которые с помощью технологий поддержания управляемого хаоса и при задействовании ими же созданных оппозиционных, а также радикальных террористических группировок проводят политику трансформации в регионе. Наиболее ярко данные трансформации мы наблюдаем в Ираке и Ливии", - добавил Костюков.
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