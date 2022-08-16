https://ria.ru/20220816/revolyutsii-1810035671.html

США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ

США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ - РИА Новости, 16.08.2022

США сотрясают Ближний Восток и Африку цветными революциями, заявили в ГРУ

На Ближнем Востоке и в Африке идет череда инициированных США цветных революций, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:03

2022-08-16T16:03

2022-08-16T16:55

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. На Ближнем Востоке и в Африке идет череда инициированных США цветных революций, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."... сотрясающие страны региона цветные революции, и даже открытая агрессия. Все это делается под лозунгами демократизации, борьбы с авторитарными режимами, а также, как дикларируется, для построения так называемого порядка, основанного на правилах", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.Он отметил, что в итоге этих процессов некогда благополучные и суверенные республики превращаются в ослабленные внутренними вооруженными конфликтами страны с ослабленными показателями национальных экономик и уровня жизни населения. В отдельных случаях они оказываются на грани гуманитарной катастрофы, а в ряде стран десятилетия не получается восстановить государственность, подчеркнул он. Территория этих стран, по словам Костюкова, становится прибежищем международных и региональных террористических организаций. При этом свободный доступ к природным ресурсам получают западные компании, отметил начальник ГРУ."За всеми этими событиями стоят Соединенные Штаты и их союзники, которые с помощью технологий поддержания управляемого хаоса и при задействовании ими же созданных оппозиционных, а также радикальных террористических группировок проводят политику трансформации в регионе. Наиболее ярко данные трансформации мы наблюдаем в Ираке и Ливии", - добавил Костюков.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802512773.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

сша

африка

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, главное разведывательное управление рф, форум "армия-2022", сша, африка, ближний восток