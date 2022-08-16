https://ria.ru/20220816/rassledovanie-1809960050.html

СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей - РИА Новости, 16.08.2022

СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Следователи завершили расследование основного уголовного дела из громкого сюжета о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:28

2022-08-16T12:28

2022-08-16T12:28

россия

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

одинцово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователи завершили расследование основного уголовного дела из громкого сюжета о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ во вторник."Завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой и Лилии Панаиоти, обвиняемых в ... "торговле людьми, совершенной организованной группой" и "покушении на торговлю людьми, совершенном организованной группой и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего", а также Татьяны Блиновой и Лилии Валеевой, обвиняемых в... "торговле людьми, совершенной организованной группой", - сказали в ведомстве.По данным следствия, участники группы систематически продавали детей от суррогатных матерей, в том числе иностранным покупателям."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК РФ.В ведомстве напомнили, что три других участника группы уже осуждены в рамках собственных процессов, выделенных из общего.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух организаций с привлечением работников частных медцентров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей, "нарушая при этом законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий".В преступную группу, по оценке СК РФ, входили врачи частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.Скандал разгорелся в январе прошлого года после того, как в Одинцово в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли мертвого новорожденного - как оказалось, от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.Тогда же в квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - иностранцы - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж.Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.

https://ria.ru/20220810/prodazha-1808587589.html

https://ria.ru/20220329/zakon-1780600138.html

https://ria.ru/20211117/matkapital-1759415163.html

россия

москва

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), одинцово