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СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей - РИА Новости, 16.08.2022
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СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей
СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей - РИА Новости, 16.08.2022
СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей
Следователи завершили расследование основного уголовного дела из громкого сюжета о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:28
2022-08-16T12:28
россия
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
одинцово
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователи завершили расследование основного уголовного дела из громкого сюжета о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ во вторник."Завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой и Лилии Панаиоти, обвиняемых в ... "торговле людьми, совершенной организованной группой" и "покушении на торговлю людьми, совершенном организованной группой и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего", а также Татьяны Блиновой и Лилии Валеевой, обвиняемых в... "торговле людьми, совершенной организованной группой", - сказали в ведомстве.По данным следствия, участники группы систематически продавали детей от суррогатных матерей, в том числе иностранным покупателям."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК РФ.В ведомстве напомнили, что три других участника группы уже осуждены в рамках собственных процессов, выделенных из общего.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух организаций с привлечением работников частных медцентров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей, "нарушая при этом законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий".В преступную группу, по оценке СК РФ, входили врачи частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.Скандал разгорелся в январе прошлого года после того, как в Одинцово в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли мертвого новорожденного - как оказалось, от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.Тогда же в квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - иностранцы - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж.Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.
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россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), одинцово
Россия, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Одинцово
12:28 16.08.2022
 
СК завершил следствие по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

СК завершил расследование громкого дела о торговле детьми от суррогатных матерей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователи завершили расследование основного уголовного дела из громкого сюжета о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ во вторник.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой и Лилии Панаиоти, обвиняемых в ... "торговле людьми, совершенной организованной группой" и "покушении на торговлю людьми, совершенном организованной группой и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего", а также Татьяны Блиновой и Лилии Валеевой, обвиняемых в... "торговле людьми, совершенной организованной группой", - сказали в ведомстве.
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Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей
По данным следствия, участники группы систематически продавали детей от суррогатных матерей, в том числе иностранным покупателям.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК РФ.
В ведомстве напомнили, что три других участника группы уже осуждены в рамках собственных процессов, выделенных из общего.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух организаций с привлечением работников частных медцентров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей, "нарушая при этом законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий".
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Омбудсмен призвала усовершенствовать закон о суррогатном материнстве
В преступную группу, по оценке СК РФ, входили врачи частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
Скандал разгорелся в январе прошлого года после того, как в Одинцово в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли мертвого новорожденного - как оказалось, от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.
Тогда же в квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - иностранцы - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж.
Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.
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