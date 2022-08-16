https://ria.ru/20220816/raskol-1809887674.html

В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины

В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 16.08.2022

В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины

Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T07:17

2022-08-16T07:17

2022-08-16T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

нато

евросоюз

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809639700_0:191:2416:1550_1920x0_80_0_0_d772ca0534e13c06800f6087cccf46fd.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в своем докладе глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. Выдержку из документа опубликовал RT.Эксперт отметил, что далеко не все члены НАТО поддерживают желание США продолжать накачивать Киев оружием. По его словам, европейское общество уже теряет интерес к ситуации на Украине, вследствие чего готовность властей стран ЕС терпеть из-за нее убытки также постепенно снижается.Политолог также отметил, что во многих европейских странах, особенно в Германии, все чаще звучат призывы поддержать в сложившейся ситуации Россию, а не Украину.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220816/proigrali-1809886337.html

украина

германия

россия

италия

франция

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, нато, евросоюз, италия, франция, сша, польша, даниэль шелиговский