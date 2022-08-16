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В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/raskol-1809887674.html
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 16.08.2022
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины
Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:17
2022-08-16T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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нато
евросоюз
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в своем докладе глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. Выдержку из документа опубликовал RT.Эксперт отметил, что далеко не все члены НАТО поддерживают желание США продолжать накачивать Киев оружием. По его словам, европейское общество уже теряет интерес к ситуации на Украине, вследствие чего готовность властей стран ЕС терпеть из-за нее убытки также постепенно снижается.Политолог также отметил, что во многих европейских странах, особенно в Германии, все чаще звучат призывы поддержать в сложившейся ситуации Россию, а не Украину.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, украина, германия, россия, нато, евросоюз, италия, франция, сша, польша, даниэль шелиговский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Евросоюз, Италия, Франция, США, Польша, Даниэль Шелиговский
07:17 16.08.2022 (обновлено: 15:51 16.08.2022)
 
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины

Польский эксперт Шелиговский рассказал о расколе США с ФРГ, Францией и Италией из-за Киева

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военнослужащие на танке
Украинские военнослужащие на танке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военнослужащие на танке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в своем докладе глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. Выдержку из документа опубликовал RT.
Эксперт отметил, что далеко не все члены НАТО поддерживают желание США продолжать накачивать Киев оружием. По его словам, европейское общество уже теряет интерес к ситуации на Украине, вследствие чего готовность властей стран ЕС терпеть из-за нее убытки также постепенно снижается.

"Украине будет требоваться все большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнеров, и значение лидерской роли США лишь растет, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией", — написал Шелиговский.

Политолог также отметил, что во многих европейских странах, особенно в Германии, все чаще звучат призывы поддержать в сложившейся ситуации Россию, а не Украину.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Сенатор Алексей Пушков
06:35Специальная военная операция на Украине
Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияНАТОЕвросоюзИталияФранцияСШАПольшаДаниэль Шелиговский
 
 
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