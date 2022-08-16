https://ria.ru/20220816/raskol-1809887674.html
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 16.08.2022
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины
Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:17
2022-08-16T07:17
2022-08-16T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
нато
евросоюз
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809639700_0:191:2416:1550_1920x0_80_0_0_d772ca0534e13c06800f6087cccf46fd.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дальнейшая эскалация напряженности на Украине усилит разногласия между сторонниками милитаризации Киева и приверженцами диалога с Москвой. Об этом написал в своем докладе глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. Выдержку из документа опубликовал RT.Эксперт отметил, что далеко не все члены НАТО поддерживают желание США продолжать накачивать Киев оружием. По его словам, европейское общество уже теряет интерес к ситуации на Украине, вследствие чего готовность властей стран ЕС терпеть из-за нее убытки также постепенно снижается.Политолог также отметил, что во многих европейских странах, особенно в Германии, все чаще звучат призывы поддержать в сложившейся ситуации Россию, а не Украину.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220816/proigrali-1809886337.html
украина
германия
россия
италия
франция
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809639700_269:0:2416:1610_1920x0_80_0_0_259bb31da91e38340530b9cbf7921854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, нато, евросоюз, италия, франция, сша, польша, даниэль шелиговский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Евросоюз, Италия, Франция, США, Польша, Даниэль Шелиговский
07:17 16.08.2022 (обновлено: 15:51 16.08.2022)
В Польше рассказали о расколе на Западе из-за Украины
Польский эксперт Шелиговский рассказал о расколе США с ФРГ, Францией и Италией из-за Киева