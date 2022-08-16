https://ria.ru/20220816/pvo-1809899916.html
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона - РИА Новости, 16.08.2022
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:26
2022-08-16T09:26
2022-08-16T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки были сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809898805.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:26 16.08.2022 (обновлено: 13:04 16.08.2022)
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО