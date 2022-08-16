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Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/pvo-1809899916.html
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона - РИА Новости, 16.08.2022
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:26
2022-08-16T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки были сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области.
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харьковская область
донецкая народная республика
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безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:26 16.08.2022 (обновлено: 13:04 16.08.2022)
 
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки были сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:22Специальная военная операция на Украине
Российские военные за сутки уничтожили силы ВСУ и технику в 182 районах
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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