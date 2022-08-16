https://ria.ru/20220816/pvo-1809899916.html

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона - РИА Новости, 16.08.2022

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:26

2022-08-16T09:26

2022-08-16T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской Народной Республики и Чаривное Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки были сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области.

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809898805.html

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)