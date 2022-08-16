Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России
Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" для ликвидации экоущерба
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю открытия в Усинске, отметив, что волонтеры, экоактивисты, студенты и представители НКО сделали многое для ликвидации экоущерба.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что организаторы форума поставили перед собой серьезную, востребованную временем задачу – объединить на одной площадке волонтеров, экологических активистов, студентов, представителей НКО, всех, кто чувствует личную ответственность за сбережение нашего уникального природного богатства, стремится внести свой вклад в развитие арктического региона. Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников", - говорится в телеграмме.
Путин также выразил убежденность в том, что в ходе форума будут обсуждены вопросы природоохранной тематики, намечены перспективы на будущее, а также произойдет обмен опытом и знаниями. Президент также поблагодарил участников и гостей за активную гражданскую позицию и стремление реальными делами участвовать в жизни России.