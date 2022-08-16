Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/putin-1810086503.html
Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России
Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России - РИА Новости, 16.08.2022
Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:13
2022-08-16T19:13
общество
россия
архангельская область
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю открытия в Усинске, отметив, что волонтеры, экоактивисты, студенты и представители НКО сделали многое для ликвидации экоущерба.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что организаторы форума поставили перед собой серьезную, востребованную временем задачу – объединить на одной площадке волонтеров, экологических активистов, студентов, представителей НКО, всех, кто чувствует личную ответственность за сбережение нашего уникального природного богатства, стремится внести свой вклад в развитие арктического региона. Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников", - говорится в телеграмме.Путин также выразил убежденность в том, что в ходе форума будут обсуждены вопросы природоохранной тематики, намечены перспективы на будущее, а также произойдет обмен опытом и знаниями. Президент также поблагодарил участников и гостей за активную гражданскую позицию и стремление реальными делами участвовать в жизни России.
https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html
россия
архангельская область
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f5f2da6cc5919b1a3c3d58a7e00f2d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, архангельская область, чукотка
Общество, Россия, Архангельская область, Чукотка
19:13 16.08.2022
 
Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России

Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" для ликвидации экоущерба

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю открытия в Усинске, отметив, что волонтеры, экоактивисты, студенты и представители НКО сделали многое для ликвидации экоущерба.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что организаторы форума поставили перед собой серьезную, востребованную временем задачу – объединить на одной площадке волонтеров, экологических активистов, студентов, представителей НКО, всех, кто чувствует личную ответственность за сбережение нашего уникального природного богатства, стремится внести свой вклад в развитие арктического региона. Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников", - говорится в телеграмме.
Путин также выразил убежденность в том, что в ходе форума будут обсуждены вопросы природоохранной тематики, намечены перспективы на будущее, а также произойдет обмен опытом и знаниями. Президент также поблагодарил участников и гостей за активную гражданскую позицию и стремление реальными делами участвовать в жизни России.
Обращение Путина к участникам X Московской конференции по международной безопасности
Вчера, 11:19
Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности
 
ОбществоРоссияАрхангельская областьЧукотка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала