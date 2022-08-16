https://ria.ru/20220816/putin-1810086503.html

Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России

Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России - РИА Новости, 16.08.2022

Путин оценил вклад участников форума "Арктика. Лед тронулся" в жизнь России

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:13

2022-08-16T19:13

2022-08-16T19:13

общество

россия

архангельская область

чукотка

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" по случаю открытия в Усинске, отметив, что волонтеры, экоактивисты, студенты и представители НКО сделали многое для ликвидации экоущерба.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что организаторы форума поставили перед собой серьезную, востребованную временем задачу – объединить на одной площадке волонтеров, экологических активистов, студентов, представителей НКО, всех, кто чувствует личную ответственность за сбережение нашего уникального природного богатства, стремится внести свой вклад в развитие арктического региона. Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников", - говорится в телеграмме.Путин также выразил убежденность в том, что в ходе форума будут обсуждены вопросы природоохранной тематики, намечены перспективы на будущее, а также произойдет обмен опытом и знаниями. Президент также поблагодарил участников и гостей за активную гражданскую позицию и стремление реальными делами участвовать в жизни России.

https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html

россия

архангельская область

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, архангельская область, чукотка