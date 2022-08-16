https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды - РИА Новости, 16.08.2022
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:40
2022-08-16T14:40
2022-08-16T16:10
жкх
владимир путин
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809995624_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_a5edbe7c18a7504ffbd6b637d3a0c2da.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил ситуацию на рынке труда и проблемы с качеством питьевой воды.Он добавил, что в регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране."Но вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь", - пообещал президент .Он также указал на то, что доля аварийного жилищного фонда в Тамбовской области ниже, чем в среднем по стране, а обеспеченность образовательной инфраструктурой выше. Путин подчеркнул, что этим нужно заниматься постоянно, "иначе эти показатели будут сползать" .Он поручил проработать все эти вопросы с правительством."А в целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, все у вас развивается достаточно стабильно. Так держать", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220816/putin-1809942843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809995624_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_d2c15701385fde76cbef426d46e87f4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, владимир путин
ЖКХ, Владимир Путин, Тамбовская область
14:40 16.08.2022 (обновлено: 16:10 16.08.2022)
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды
Путин обсудил с главой Тамбовской области Егоровым ситуацию на рынке труда и качество воды
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил
ситуацию на рынке труда и проблемы с качеством питьевой воды.
"Одна из проблем – это качество питьевой воды. У вас обращение здесь есть, я в правительство этот материал направлю, так же, как и по обеспеченности и приобретению транспорта – автобусов для сельской местности и дорожно-строительной техники" , - сказал Путин.
Он добавил, что в регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
"Но вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь", - пообещал президент .
Он также указал на то, что доля аварийного жилищного фонда в Тамбовской области
ниже, чем в среднем по стране, а обеспеченность образовательной инфраструктурой выше. Путин подчеркнул, что этим нужно заниматься постоянно, "иначе эти показатели будут сползать" .
Он поручил проработать все эти вопросы с правительством.
"А в целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, все у вас развивается достаточно стабильно. Так держать", - добавил глава государства.