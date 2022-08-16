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Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды - РИА Новости, 16.08.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды - РИА Новости, 16.08.2022
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:40
2022-08-16T16:10
жкх
владимир путин
тамбовская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил ситуацию на рынке труда и проблемы с качеством питьевой воды.Он добавил, что в регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране."Но вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь", - пообещал президент .Он также указал на то, что доля аварийного жилищного фонда в Тамбовской области ниже, чем в среднем по стране, а обеспеченность образовательной инфраструктурой выше. Путин подчеркнул, что этим нужно заниматься постоянно, "иначе эти показатели будут сползать" .Он поручил проработать все эти вопросы с правительством."А в целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, все у вас развивается достаточно стабильно. Так держать", - добавил глава государства.
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жкх, владимир путин
ЖКХ, Владимир Путин, Тамбовская область
14:40 16.08.2022 (обновлено: 16:10 16.08.2022)
 
Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды

Путин обсудил с главой Тамбовской области Егоровым ситуацию на рынке труда и качество воды

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил ситуацию на рынке труда и проблемы с качеством питьевой воды.
"Одна из проблем – это качество питьевой воды. У вас обращение здесь есть, я в правительство этот материал направлю, так же, как и по обеспеченности и приобретению транспорта – автобусов для сельской местности и дорожно-строительной техники" , - сказал Путин.
Он добавил, что в регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
"Но вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь", - пообещал президент .
Он также указал на то, что доля аварийного жилищного фонда в Тамбовской области ниже, чем в среднем по стране, а обеспеченность образовательной инфраструктурой выше. Путин подчеркнул, что этим нужно заниматься постоянно, "иначе эти показатели будут сползать" .
Он поручил проработать все эти вопросы с правительством.
"А в целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, все у вас развивается достаточно стабильно. Так держать", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 11:46
Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express
 
Тамбовская областьЖКХВладимир Путин
 
 
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