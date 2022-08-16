https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html

Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды

Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды - РИА Новости, 16.08.2022

Путин обсудил с главой Тамбовской области проблему качества питьевой воды

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:40

2022-08-16T14:40

2022-08-16T16:10

жкх

владимир путин

тамбовская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в ходе которой, в частности, обсудил ситуацию на рынке труда и проблемы с качеством питьевой воды.Он добавил, что в регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране."Но вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь", - пообещал президент .Он также указал на то, что доля аварийного жилищного фонда в Тамбовской области ниже, чем в среднем по стране, а обеспеченность образовательной инфраструктурой выше. Путин подчеркнул, что этим нужно заниматься постоянно, "иначе эти показатели будут сползать" .Он поручил проработать все эти вопросы с правительством."А в целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, все у вас развивается достаточно стабильно. Так держать", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220816/putin-1809942843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, владимир путин