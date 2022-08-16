https://ria.ru/20220816/putin-1809942843.html

Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express

Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express - РИА Новости, 16.08.2022

Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express

Президент Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022" с "пугающим предупреждением", заявив, что предоставит оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:46

2022-08-16T11:46

2022-08-16T21:05

в мире

владимир путин

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022" с "пугающим предупреждением", заявив, что предоставит оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье для издания Daily Express. "Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам ", — говорится в публикации. Автор напоминает, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом Путин отметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях. По мнению Дули, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220816/putin-1809896365.html

https://ria.ru/20220816/zapad-1809914786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, форум "армия-2022", сша, европа, россия