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Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express - РИА Новости, 16.08.2022
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Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express
Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express - РИА Новости, 16.08.2022
Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express
Президент Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022" с "пугающим предупреждением", заявив, что предоставит оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:46
2022-08-16T21:05
в мире
владимир путин
форум "армия-2022"
сша
европа
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022" с "пугающим предупреждением", заявив, что предоставит оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье для издания Daily Express. "Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам ", — говорится в публикации. Автор напоминает, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом Путин отметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях. По мнению Дули, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220816/putin-1809896365.html
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в мире, владимир путин, форум "армия-2022", сша, европа, россия
В мире, Владимир Путин, Форум "Армия-2022", США, Европа, Россия
11:46 16.08.2022 (обновлено: 21:05 16.08.2022)
 
Путин сделал пугающее предупреждение Западу, пишет Daily Express

Daily Express назвала заявление Путина о поставках оружия пугающим предупреждением Западу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022" с "пугающим предупреждением", заявив, что предоставит оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье для издания Daily Express.
"Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам ", — говорится в публикации.
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Автор напоминает, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом Путин отметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению Дули, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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