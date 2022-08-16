https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html

Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности

Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 16.08.2022

Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин выступил на юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности. Ключевые заявления российского лидера — в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:19

2022-08-16T11:19

2022-08-16T13:03

россия

украина

нато

московская конференция по международной безопасности

владимир путин

форум "армия-2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809922320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e17ccf2894e330d2c05bbaa52093650e.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О попытках Запада удержать гегемониюОб угрозе системы европейской безопасностиО спецоперации на УкраинеО политике США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионеО путях снижения напряженностиО роли России

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809913730.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

https://ria.ru/20220815/putin-1809732475.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Путина к участникам X Московской конференции по международной безопасности Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности. 2022-08-16T11:19 true PT8M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, украина, нато, московская конференция по международной безопасности, владимир путин, форум "армия-2022"