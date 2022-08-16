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Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 16.08.2022
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Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности
Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 16.08.2022
Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности
Президент России Владимир Путин выступил на юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности. Ключевые заявления российского лидера — в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:19
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россия
украина
нато
московская конференция по международной безопасности
владимир путин
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О попытках Запада удержать гегемониюОб угрозе системы европейской безопасностиО спецоперации на УкраинеО политике США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионеО путях снижения напряженностиО роли России
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Обращение Путина к участникам X Московской конференции по международной безопасности
Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
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россия, украина, нато, московская конференция по международной безопасности, владимир путин, форум "армия-2022"
Россия, Украина, НАТО, Московская конференция по международной безопасности, Владимир Путин, Форум "Армия-2022"
11:19 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
Ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

О попытках Запада удержать гегемонию

  • "Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности".
  • "Объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития".
  • "США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам".
  • "Все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой".
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5 августа, 08:00
Запад хочет себе другой глобус

Об угрозе системы европейской безопасности

  • "Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы".
  • "Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное".
  • "При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы".
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Вчера, 10:25Специальная военная операция на Украине
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О спецоперации на Украине

  • "Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями".
  • "Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций".
  • "Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида".
  • "США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке".
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5 августа, 08:00
Запад испугался российского флага над Киевом

О политике США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

  • "Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие".
  • "США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
  • "Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию".
  • "С помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, — переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит".
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США консолидируют военный фронт против Китая. И России

О путях снижения напряженности

  • "Преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира".
  • "Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении".
  • "Именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами".
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О роли России

  • "Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой".
  • "Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие".
  • "Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам".
Государства, которые не прогибаются под гегемоном – Путин о странах-союзниках - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:04
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РоссияУкраинаНАТОМосковская конференция по международной безопасностиВладимир ПутинФорум "Армия-2022"
 
 
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