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Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
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Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин
Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022
Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин
Россия будет укреплять Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:58
2022-08-16T13:03
россия
владимир путин
в мире
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия будет укреплять Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, сообщил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.Он ранее отметил, что именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть."Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, в мире, форум "армия-2022"
Россия, Владимир Путин, В мире, Форум "Армия-2022"
10:58 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин

Путин: многополярный мир открывает новые возможности для борьбы с общими угрозам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия будет укреплять Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, сообщил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
Он ранее отметил, что именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.
"Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:28
Запад пытается сохранить доминирование и паразитировать, заявил Путин
 
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