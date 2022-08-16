https://ria.ru/20220816/putin-1809925724.html

Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин

Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин - РИА Новости, 16.08.2022

Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин

Россия будет укреплять Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:58

2022-08-16T10:58

2022-08-16T13:03

россия

владимир путин

в мире

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия будет укреплять Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, сообщил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.Он ранее отметил, что именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть."Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220816/zapad-1809914786.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, владимир путин, в мире, форум "армия-2022"