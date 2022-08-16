10:58 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин
Путин: многополярный мир открывает новые возможности для борьбы с общими угрозам
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия будет укреплять Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, сообщил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
Он ранее отметил, что именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.
"Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооружённые силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащённость современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - сказал Путин.