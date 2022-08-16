https://ria.ru/20220816/putin-1809915858.html

Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву

Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву - РИА Новости, 16.08.2022

Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву

Уважение к международному праву необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур как ООН, заявил президент России Владимир Путин в обращении к... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:31

2022-08-16T10:31

2022-08-16T13:03

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уважение к международному праву необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур как ООН, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности."Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединённых Наций и другие международные диалоговые площадки. Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов", - сказал Путин.Президент отметил, что с помощью провокаций западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации."Переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - добавил Путин.

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россия, китай, оон, форум "армия-2022"