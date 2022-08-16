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Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву - РИА Новости, 16.08.2022
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Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву
Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву - РИА Новости, 16.08.2022
Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву
Уважение к международному праву необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур как ООН, заявил президент России Владимир Путин в обращении к... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:31
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уважение к международному праву необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур как ООН, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности."Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединённых Наций и другие международные диалоговые площадки. Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов", - сказал Путин.Президент отметил, что с помощью провокаций западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации."Переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - добавил Путин.
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россия, китай, оон, форум "армия-2022"
Россия, Китай, ООН, Форум "Армия-2022"
10:31 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
Путин заявил о необходимости восстановить уважение к международному праву

Путин: необходимо восстановить уважение к принципам и нормам международного права

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уважение к международному праву необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур как ООН, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
"Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединённых Наций и другие международные диалоговые площадки. Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов", - сказал Путин.
Президент отметил, что с помощью провокаций западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации.
"Переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - добавил Путин.
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