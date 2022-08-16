https://ria.ru/20220816/putin-1809913199.html
Путин: Россия будет обеспечивать национальные интересы и защиту союзников
Путин: Россия будет обеспечивать национальные интересы и защиту союзников - РИА Новости, 16.08.2022
Путин: Россия будет обеспечивать национальные интересы и защиту союзников
Россия будет укреплять свои Вооруженные силы, обеспечивать национальные интересы и защиту союзников, а также предпринимать другие шаги ради построения более... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:23
2022-08-16T10:23
2022-08-16T13:03
владимир путин
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия будет укреплять свои Вооруженные силы, обеспечивать национальные интересы и защиту союзников, а также предпринимать другие шаги ради построения более демократичного мира, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.Он подчеркнул, что именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть."Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", —сказал глава государства.По его словам, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности и сколачивает все новые военные альянсы. США грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты и, гражданские войны, пытаясь давлением заставить независимые государства подчиниться их воле, считает Путин.Но нынешняя глобалистская модель обречена, а геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении, уверен российский лидер. По его мнению, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Для этого необходимо восстановить уважение к международному праву, его основополагающим нормам и принципам, и укреплять позиции таких универсальных структур, как Организация Объединенных Наций и другие международные диалоговые площадки, заключил Путин.
https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809911085.html
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https://ria.ru/20220815/putin-1809732475.html
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Обращение Путина к участникам X Московской конференции по международной безопасности
Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
2022-08-16T10:23
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PT8M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, форум "армия-2022"
Владимир Путин, Форум "Армия-2022"
10:23 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
Путин: Россия будет обеспечивать национальные интересы и защиту союзников
Президент России Путин: будем обеспечивать национальные интересы и защиту союзников
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия будет укреплять свои Вооруженные силы, обеспечивать национальные интересы и защиту союзников, а также предпринимать другие шаги ради построения более демократичного мира, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
Он подчеркнул, что именно многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.
"Как и прежде, Россия
будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", —сказал глава государства.
По его словам, коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности и сколачивает все новые военные альянсы. США
грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты и, гражданские войны, пытаясь давлением заставить независимые государства подчиниться их воле, считает Путин.
"И все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире", — пояснил он.
Но нынешняя глобалистская модель обречена, а геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении, уверен российский лидер. По его мнению, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
Для этого необходимо восстановить уважение к международному праву, его основополагающим нормам и принципам, и укреплять позиции таких универсальных структур, как Организация Объединенных Наций и другие международные диалоговые площадки, заключил Путин.