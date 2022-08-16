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Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире - РИА Новости, 16.08.2022
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Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире - РИА Новости, 16.08.2022
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире
Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:08
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мир
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", - сказал Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
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мир, россия, форум "армия-2022"
Мир, Россия, Форум "Армия-2022"
10:08 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
 
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире

Путин: все больше стран выбирают суверенное развитие, ситуация в мире динамично меняется

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", - сказал Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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