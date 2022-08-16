https://ria.ru/20220816/putin-1809908976.html
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире - РИА Новости, 16.08.2022
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире
Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:08
2022-08-16T10:08
2022-08-16T13:03
мир
россия
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", - сказал Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
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мир, россия, форум "армия-2022"
Мир, Россия, Форум "Армия-2022"
10:08 16.08.2022 (обновлено: 13:03 16.08.2022)
Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире
Путин: все больше стран выбирают суверенное развитие, ситуация в мире динамично меняется