https://ria.ru/20220816/putin-1809908976.html

Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире

Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире - РИА Новости, 16.08.2022

Путин заявил о динамичном изменении ситуации в мире

Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:08

2022-08-16T10:08

2022-08-16T13:03

мир

россия

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", - сказал Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

мир

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мир, россия, форум "армия-2022"