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GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару - РИА Новости, 16.08.2022
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GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару
GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару - РИА Новости, 16.08.2022
GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару
Нынешняя ситуация является примером того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, а некоторые антироссийские шаги РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:07
2022-08-16T11:07
в мире
сша
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нынешняя ситуация является примером того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, а некоторые антироссийские шаги США побудили другие страны начать отказываться от доллара, пишет китайское издание Global Times."Такая смелая мера (ультиматум России. — Прим. ред.) сразу помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций", — говорится в публикации. Кроме того, действия американских властей: заморозка российских активов и неправильная денежно-кредитная политика — также играют против американской валюты, отмечается в статье. "Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — пишет издание. По мнению авторов, Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов с Уолл-Стрит, а американский центральный банк в последнее время часто ошибался, провоцируя взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы. Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее Центрального Банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы, резюмировалось в материале. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, москва
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Москва
09:07 16.08.2022 (обновлено: 11:07 16.08.2022)
 
GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару

GT: ультиматум президента России Путина и действия США толкнули мир на отказ от доллара

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нынешняя ситуация является примером того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, а некоторые антироссийские шаги США побудили другие страны начать отказываться от доллара, пишет китайское издание Global Times.
"Такая смелая мера (ультиматум России. — Прим. ред.) сразу помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций", — говорится в публикации.
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Кроме того, действия американских властей: заморозка российских активов и неправильная денежно-кредитная политика — также играют против американской валюты, отмечается в статье.

"Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — пишет издание.

По мнению авторов, Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов с Уолл-Стрит, а американский центральный банк в последнее время часто ошибался, провоцируя взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.

Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее Центрального Банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы, резюмировалось в материале.
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"Ваши проблемы нас не волнуют". Евросоюз решился на отчаянный шаг
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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