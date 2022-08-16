https://ria.ru/20220816/putin-1809896365.html

GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару

GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару - РИА Новости, 16.08.2022

GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару

Нынешняя ситуация является примером того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, а некоторые антироссийские шаги РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:07

2022-08-16T09:07

2022-08-16T11:07

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владимир путин

москва

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нынешняя ситуация является примером того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, а некоторые антироссийские шаги США побудили другие страны начать отказываться от доллара, пишет китайское издание Global Times."Такая смелая мера (ультиматум России. — Прим. ред.) сразу помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций", — говорится в публикации. Кроме того, действия американских властей: заморозка российских активов и неправильная денежно-кредитная политика — также играют против американской валюты, отмечается в статье. "Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — пишет издание. По мнению авторов, Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов с Уолл-Стрит, а американский центральный банк в последнее время часто ошибался, провоцируя взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы. Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее Центрального Банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы, резюмировалось в материале. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806023645.html

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, владимир путин, москва