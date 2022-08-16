09:07 16.08.2022 (обновлено: 11:07 16.08.2022)
GT: ультиматум Путина и действия США серьезно ударили по доллару
GT: ультиматум президента России Путина и действия США толкнули мир на отказ от доллара
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нынешняя ситуация является примером того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, а некоторые антироссийские шаги США побудили другие страны начать отказываться от доллара, пишет китайское издание Global Times.
"Такая смелая мера (ультиматум России. — Прим. ред.) сразу помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций", — говорится в публикации.
Кроме того, действия американских властей: заморозка российских активов и неправильная денежно-кредитная политика — также играют против американской валюты, отмечается в статье.
"Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — пишет издание.
По мнению авторов, Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов с Уолл-Стрит, а американский центральный банк в последнее время часто ошибался, провоцируя взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.
Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее Центрального Банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы, резюмировалось в материале.
"Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — пишет издание.
По мнению авторов, Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов с Уолл-Стрит, а американский центральный банк в последнее время часто ошибался, провоцируя взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.
Таким образом, беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее Центрального Банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы, резюмировалось в материале.
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Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.