https://ria.ru/20220816/putin-1809886879.html

Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине

Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине

Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T07:02

2022-08-16T07:02

2022-08-16T15:02

украина

россия

москва

в мире

европа

киев

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для Politico.По его мнению, причиной снижения уровня поддержки Киева станет ухудшение экономической ситуации в странах Запада.Политолог также отметил, что санкции против Москвы уже нанесли ущерб Европе, и положение дел может лишь усугубиться."Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять чрезвычайные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа", — говорится в публикации.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/zelenskiy-1809487429.html

украина

россия

москва

европа

киев

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