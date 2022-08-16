07:02 16.08.2022 (обновлено: 15:02 16.08.2022)
Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине
Politico: Путин прав — западная помощь Киеву ослабнет с ухудшением ситуации в экономике
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для Politico.
По его мнению, причиной снижения уровня поддержки Киева станет ухудшение экономической ситуации в странах Запада.
"Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав", — подчеркнул Менон.
"Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять чрезвычайные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа", — говорится в публикации.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.