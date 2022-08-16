Рейтинг@Mail.ru
Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/putin-1809886879.html
Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине
Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине
Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:02
2022-08-16T15:02
украина
россия
москва
в мире
европа
киев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152276/97/1522769712_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_bfef133020dceb0551d947a4ec13d1f0.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для Politico.По его мнению, причиной снижения уровня поддержки Киева станет ухудшение экономической ситуации в странах Запада.Политолог также отметил, что санкции против Москвы уже нанесли ущерб Европе, и положение дел может лишь усугубиться."Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять чрезвычайные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа", — говорится в публикации.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808893638.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220814/zelenskiy-1809487429.html
украина
россия
москва
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152276/97/1522769712_59:0:843:588_1920x0_80_0_0_d36d71f203514e974e5fc8ef8eb0f8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, в мире, европа, киев, владимир путин
Украина, Россия, Москва, В мире, Европа, Киев, Владимир Путин
07:02 16.08.2022 (обновлено: 15:02 16.08.2022)
 
Politico заявила о правоте Путина при оценке отношения Запада к Украине

Politico: Путин прав — западная помощь Киеву ослабнет с ухудшением ситуации в экономике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может оказаться прав в прогнозе относительно ослабления западной помощи Украине, пишет американский политолог Раджан Менон в статье для Politico.
По его мнению, причиной снижения уровня поддержки Киева станет ухудшение экономической ситуации в странах Запада.

"Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав", — подчеркнул Менон.

Политолог также отметил, что санкции против Москвы уже нанесли ущерб Европе, и положение дел может лишь усугубиться.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 15:08Специальная военная операция на Украине
Зеленский потребовал у ЕС "значительной финансовой помощи" для Украины
"Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять чрезвычайные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа", — говорится в публикации.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 13:32В мире
СМИ: Запад начинает признавать бесполезность полной поддержки Зеленского
 
УкраинаРоссияМоскваВ миреЕвропаКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала