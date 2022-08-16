https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей - РИА Новости, 16.08.2022
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей
ПСБ и Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха (ОДК) заключили в рамках форума "Армия-2022" соглашение о долгосрочном партнерстве, сообщает банк. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:12
2022-08-16T14:12
2022-08-16T14:12
новости компаний - экономика
россия
псб (банк псб)
форум "армия-2022"
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха (ОДК) заключили в рамках форума "Армия-2022" соглашение о долгосрочном партнерстве, сообщает банк.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов в присутствии вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова. Согласно документу, стороны будут содействовать реализации инвестиционных программ для разработки, производства и модернизации авиадвигателей военного и гражданского назначения.Банк и корпорация также договорились рассмотреть совместную работу по таким направлениям, как банковское обслуживание ОДК, документарные операции, кредитование на цели финансирования текущей деятельности, экспортных контрактов, инвестиционных и других проектов."ПСБ готов оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отечественного машиностроения для успешной реализации стратегически важных проектов в двигателестроении, что, в свою очередь, положительно скажется не только на конкурентоспособности на российском и мировом рынках, но и обеспечит независимость российского авиастроения от зарубежных производителей двигателей", — приводятся в сообщении слова Фрадкова.По словам Артюхова, сотрудничество с одним из системных банков страны будет содействовать оперативному наращиванию темпов серийного производства, созданию новых рабочих мест и дальнейшему расширению ОКР в интересах авиационной отрасли.
https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806621886.html
https://ria.ru/20220628/finansirovanie-1798718256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб), форум "армия-2022", объединенная двигателестроительная корпорация
Новости компаний - Экономика, Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия-2022", Объединенная двигателестроительная корпорация
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха (ОДК) заключили в рамках форума "Армия-2022" соглашение о долгосрочном партнерстве, сообщает банк.
Документ подписали председатель ПСБ
Петр Фрадков и генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов в присутствии вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Согласно документу, стороны будут содействовать реализации инвестиционных программ для разработки, производства и модернизации авиадвигателей военного и гражданского назначения.
Банк и корпорация также договорились рассмотреть совместную работу по таким направлениям, как банковское обслуживание ОДК, документарные операции, кредитование на цели финансирования текущей деятельности, экспортных контрактов, инвестиционных и других проектов.
"ПСБ готов оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отечественного машиностроения для успешной реализации стратегически важных проектов в двигателестроении, что, в свою очередь, положительно скажется не только на конкурентоспособности на российском и мировом рынках, но и обеспечит независимость российского авиастроения от зарубежных производителей двигателей", — приводятся в сообщении слова Фрадкова.
По словам Артюхова, сотрудничество с одним из системных банков страны будет содействовать оперативному наращиванию темпов серийного производства, созданию новых рабочих мест и дальнейшему расширению ОКР в интересах авиационной отрасли.