https://ria.ru/20220816/programma-1810042590.html

На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу

На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу - РИА Новости, 16.08.2022

На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу

Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:23

2022-08-16T16:23

2022-08-16T19:11

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михаил булгаков

министерство образования и науки украины

александр пушкин

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы.Уточняется, что из программы уберут произведения русских и белорусских писателей. Вместо них добавят работы зарубежных авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся". При этом школьники смогут ознакомиться с книгами таких писателей, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, поскольку их жизнь и творчество "были тесно связаны с Украиной".Кроме того, министерство внесло изменения и в программы по истории. Среди прочего СССР охарактеризовали как "государство имперского типа". Также отдельным блоком будут изучать события, начиная с 2014 года, а в содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилили военно-патриотическую составляющую.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка. Власти закрепляют это на законодательном уровне.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти использовали школьников и разжигали межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805601124.html

https://ria.ru/20220815/kazakhstan-1809664492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, россия, николай гоголь, михаил булгаков, министерство образования и науки украины, александр пушкин