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На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу - РИА Новости, 16.08.2022
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На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу
На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу - РИА Новости, 16.08.2022
На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу
Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:23
2022-08-16T19:11
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россия
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михаил булгаков
министерство образования и науки украины
александр пушкин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы.Уточняется, что из программы уберут произведения русских и белорусских писателей. Вместо них добавят работы зарубежных авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся". При этом школьники смогут ознакомиться с книгами таких писателей, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, поскольку их жизнь и творчество "были тесно связаны с Украиной".Кроме того, министерство внесло изменения и в программы по истории. Среди прочего СССР охарактеризовали как "государство имперского типа". Также отдельным блоком будут изучать события, начиная с 2014 года, а в содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилили военно-патриотическую составляющую.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка. Власти закрепляют это на законодательном уровне.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти использовали школьников и разжигали межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805601124.html
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в мире, украина, киев, россия, николай гоголь, михаил булгаков, министерство образования и науки украины, александр пушкин
В мире, Украина, Киев, Россия, Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Министерство образования и науки Украины, Александр Пушкин
16:23 16.08.2022 (обновлено: 19:11 16.08.2022)
 
На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу

Минобразования Украины исключило из школьной программы русский язык и литературу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАссортимент школьных принадлежностей
Ассортимент школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ассортимент школьных принадлежностей. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы.

"Из перечня рекомендуемых для использования в образовательном процессе изъяты программы "Литература (русская и зарубежная)", "Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 5-9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11 классов, "Русский язык и литература (интегрированный курс)", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что из программы уберут произведения русских и белорусских писателей. Вместо них добавят работы зарубежных авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся". При этом школьники смогут ознакомиться с книгами таких писателей, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, поскольку их жизнь и творчество "были тесно связаны с Украиной".
Кроме того, министерство внесло изменения и в программы по истории. Среди прочего СССР охарактеризовали как "государство имперского типа". Также отдельным блоком будут изучать события, начиная с 2014 года, а в содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилили военно-патриотическую составляющую.
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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти использовали школьников и разжигали межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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