16:23 16.08.2022 (обновлено: 19:11 16.08.2022)
На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу
Минобразования Украины исключило из школьной программы русский язык и литературу
Ассортимент школьных принадлежностей. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы.
"Из перечня рекомендуемых для использования в образовательном процессе изъяты программы "Литература (русская и зарубежная)", "Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 5-9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10-11 классов, "Русский язык и литература (интегрированный курс)", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Уточняется, что из программы уберут произведения русских и белорусских писателей. Вместо них добавят работы зарубежных авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся". При этом школьники смогут ознакомиться с книгами таких писателей, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, поскольку их жизнь и творчество "были тесно связаны с Украиной".
Кроме того, министерство внесло изменения и в программы по истории. Среди прочего СССР охарактеризовали как "государство имперского типа". Также отдельным блоком будут изучать события, начиная с 2014 года, а в содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилили военно-патриотическую составляющую.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка. Власти закрепляют это на законодательном уровне.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти использовали школьников и разжигали межнациональную рознь. По его словам, анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.