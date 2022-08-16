https://ria.ru/20220816/prigozhin-1810021343.html
"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой
"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой - РИА Новости, 16.08.2022
"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой
Иосиф Пригожин во второй раз стал дедушкой – его дочь Даная родила мальчика, передает "Пятый канал". Продюсер отметил, что ему сложно привыкнуть к новому... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:26
2022-08-16T15:26
2022-08-16T15:26
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Иосиф Пригожин во второй раз стал дедушкой – его дочь Даная родила мальчика, передает "Пятый канал". Продюсер отметил, что ему сложно привыкнуть к новому статусу.Ранее появилась информация, что Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Однако ни пола, ни имени первенца его сына Кирилла пока не известно.
https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Знаменитости, Иосиф Пригожин, Шоу-бизнес
"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой
Дочь Иосифа Пригожина Даная родила первенца