https://ria.ru/20220816/prigozhin-1810021343.html

"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой

"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой - РИА Новости, 16.08.2022

"Это новая роль": Иосиф Пригожин стал дедушкой

Иосиф Пригожин во второй раз стал дедушкой – его дочь Даная родила мальчика, передает "Пятый канал". Продюсер отметил, что ему сложно привыкнуть к новому... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:26

2022-08-16T15:26

2022-08-16T15:26

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иосиф пригожин

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Иосиф Пригожин во второй раз стал дедушкой – его дочь Даная родила мальчика, передает "Пятый канал". Продюсер отметил, что ему сложно привыкнуть к новому статусу.Ранее появилась информация, что Дмитрий Нагиев стал дедушкой. Однако ни пола, ни имени первенца его сына Кирилла пока не известно.

https://ria.ru/20220713/syabitova-1802154409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес