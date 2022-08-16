https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии - РИА Новости, 16.08.2022
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии
Члена банды Басаева и Хаттаба Рашида Атуова, который участвовал в нападении на пермских омоновцев в Чечне в 2000 году, приговорили к 20 годам колонии строгого... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:55
2022-08-16T21:55
2022-08-16T22:04
происшествия
россия
веденский район
пермская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омон россии
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Члена банды Басаева и Хаттаба Рашида Атуова, который участвовал в нападении на пермских омоновцев в Чечне в 2000 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ."Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Рашида Атуова. Он признан виновным в совершении преступления... "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих"... С учетом ранее вынесенного приговора Атуову назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 29 марта 2000 года Атуов в составе банды под предводительством международных террористов Басаева и Хаттаба, в горно-лесистой местности около села Джани-Ведено Веденского района Чечни, напал с оружием на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военных комендантской роты комендатуры Веденского района. Были убиты 26 сотрудников милиции и шесть военнослужащих. Тогда же были ранены шесть милиционеров и один военный. Кроме того, после нападения преступного сообщества были взяты в плен и потом жестоко убиты девять сотрудников милиции и один военнослужащий.
https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807724785.html
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происшествия, россия, веденский район, пермская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, северо-кавказский федеральный округ
Происшествия, Россия, Веденский район, Пермская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России, Северо-Кавказский Федеральный округ
21:55 16.08.2022 (обновлено: 22:04 16.08.2022)
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии за нападение на ОМОН