Рейтинг@Mail.ru
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии - РИА Новости, 16.08.2022
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии
Члена банды Басаева и Хаттаба Рашида Атуова, который участвовал в нападении на пермских омоновцев в Чечне в 2000 году, приговорили к 20 годам колонии строгого... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:55
2022-08-16T22:04
происшествия
россия
веденский район
пермская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омон россии
северо-кавказский федеральный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7e055983a9efca4e17ffe84e315ab7eb.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Члена банды Басаева и Хаттаба Рашида Атуова, который участвовал в нападении на пермских омоновцев в Чечне в 2000 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ."Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Рашида Атуова. Он признан виновным в совершении преступления... "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих"... С учетом ранее вынесенного приговора Атуову назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 29 марта 2000 года Атуов в составе банды под предводительством международных террористов Басаева и Хаттаба, в горно-лесистой местности около села Джани-Ведено Веденского района Чечни, напал с оружием на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военных комендантской роты комендатуры Веденского района. Были убиты 26 сотрудников милиции и шесть военнослужащих. Тогда же были ранены шесть милиционеров и один военный. Кроме того, после нападения преступного сообщества были взяты в плен и потом жестоко убиты девять сотрудников милиции и один военнослужащий.
https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807724785.html
россия
веденский район
пермская область
северо-кавказский федеральный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c7312f689a15ee7fb90fc4e9d4b2fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, веденский район, пермская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии, северо-кавказский федеральный округ
Происшествия, Россия, Веденский район, Пермская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России, Северо-Кавказский Федеральный округ
21:55 16.08.2022 (обновлено: 22:04 16.08.2022)
 
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии

Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии за нападение на ОМОН

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Члена банды Басаева и Хаттаба Рашида Атуова, который участвовал в нападении на пермских омоновцев в Чечне в 2000 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Рашида Атуова. Он признан виновным в совершении преступления... "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих"... С учетом ранее вынесенного приговора Атуову назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 29 марта 2000 года Атуов в составе банды под предводительством международных террористов Басаева и Хаттаба, в горно-лесистой местности около села Джани-Ведено Веденского района Чечни, напал с оружием на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военных комендантской роты комендатуры Веденского района. Были убиты 26 сотрудников милиции и шесть военнослужащих. Тогда же были ранены шесть милиционеров и один военный. Кроме того, после нападения преступного сообщества были взяты в плен и потом жестоко убиты девять сотрудников милиции и один военнослужащий.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 14:09
Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине
 
ПроисшествияРоссияВеденский районПермская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОМОН РоссииСеверо-Кавказский Федеральный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала