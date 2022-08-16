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Суд вынес приговор замглавы омской учебки ВДВ по делу о гибели 24 солдат - РИА Новости, 16.08.2022
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Суд вынес приговор замглавы омской учебки ВДВ по делу о гибели 24 солдат
Суд вынес приговор замглавы омской учебки ВДВ по делу о гибели 24 солдат - РИА Новости, 16.08.2022
Суд вынес приговор замглавы омской учебки ВДВ по делу о гибели 24 солдат
Кировский районный суд Омска приговорил к десяти годам колонии и штрафу в шесть миллионов рублей экс-заместителя командира войсковой части по тылу полковника... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:17
2022-08-16T22:40
происшествия
россия
омская область
омск
воздушно-десантные войска россии
центральный военный округ
спецстрой
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ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска приговорил к десяти годам колонии и штрафу в шесть миллионов рублей экс-заместителя командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко по делу о рухнувшей казарме, где погибли 24 солдата-срочника, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ произошло 12 июля 2015 года в военном городке поселка Светлого в Омске. На месте погибли 23 солдата срочной службы, еще один скончался позже в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать человек получили травмы. Несколько солдат остались инвалидами.Расследование дела об обрушении казармы в Светлом заняло пять лет, еще два года длился судебный процесс."Суд признал Пархоменко виновным в совершении преступления по статье "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере шести миллионов рублей", — пояснили в пресс-службе.Офицер, дожидавшийся решения суда под домашним арестом, после оглашения приговора взят под стражу. Помимо прочего, суд лишил его звания полковника.После освобождения он пять лет не сможет занимать руководящие должности в государственных структурах. Помимо Пархоменко, приговор вынесли еще десяти фигурантам дела об обрушении казармы. Каждого подсудимого обвиняли по нескольким статьям, среди которых мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее большие человеческие жертвы и другие.Директор фирмы "РемЭксСтрой", ремонтировавшей казарму в 2013 году, Александр Дорофеев получил восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Бывшего руководителя проекта "РемЭксСтрой" Дмитрия Баязова суд приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.Бывшего заместителя руководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна суд приговорил к пяти годам условно и штрафу 150 тысяч рублей.Уголовное дело в отношении полковника Олега Пономарева, экс-начальника 242-го учебного центра ВДВ в Светлом, прекратили по причине истечения срока давности. По той же причине освободили от наказания старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора за капитальным строительством и капитальным ремонтом РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко.Бывшие сотрудники Спецстроя России также понесли наказание. Алексей Дубинин получил шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей, Игорь Титарев — восемь лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, Григорий Годнюк — шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. Николая Гашенко освободили от ответственности по истечении срока давности. Один из обвиняемых, Федор Ержан, оказался тяжело болен, и пока приговор ему не вынесли.
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происшествия, россия, омская область, омск, воздушно-десантные войска россии, центральный военный округ, спецстрой
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Воздушно-десантные войска России, Центральный военный округ, Спецстрой
12:17 16.08.2022 (обновлено: 22:40 16.08.2022)
 
Суд вынес приговор замглавы омской учебки ВДВ по делу о гибели 24 солдат

Полковник получил десять лет за гибель 24 солдат при обрушении казармы в Омске в 2015 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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ОМСК, 16 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска приговорил к десяти годам колонии и штрафу в шесть миллионов рублей экс-заместителя командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко по делу о рухнувшей казарме, где погибли 24 солдата-срочника, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ произошло 12 июля 2015 года в военном городке поселка Светлого в Омске. На месте погибли 23 солдата срочной службы, еще один скончался позже в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать человек получили травмы. Несколько солдат остались инвалидами.
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Расследование дела об обрушении казармы в Светлом заняло пять лет, еще два года длился судебный процесс.
"Суд признал Пархоменко виновным в совершении преступления по статье "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере шести миллионов рублей", — пояснили в пресс-службе.
Офицер, дожидавшийся решения суда под домашним арестом, после оглашения приговора взят под стражу. Помимо прочего, суд лишил его звания полковника.
После освобождения он пять лет не сможет занимать руководящие должности в государственных структурах. Помимо Пархоменко, приговор вынесли еще десяти фигурантам дела об обрушении казармы. Каждого подсудимого обвиняли по нескольким статьям, среди которых мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее большие человеческие жертвы и другие.
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Директор фирмы "РемЭксСтрой", ремонтировавшей казарму в 2013 году, Александр Дорофеев получил восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Бывшего руководителя проекта "РемЭксСтрой" Дмитрия Баязова суд приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.
Бывшего заместителя руководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна суд приговорил к пяти годам условно и штрафу 150 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении полковника Олега Пономарева, экс-начальника 242-го учебного центра ВДВ в Светлом, прекратили по причине истечения срока давности. По той же причине освободили от наказания старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора за капитальным строительством и капитальным ремонтом РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко.
Бывшие сотрудники Спецстроя России также понесли наказание. Алексей Дубинин получил шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей, Игорь Титарев — восемь лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, Григорий Годнюк — шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. Николая Гашенко освободили от ответственности по истечении срока давности. Один из обвиняемых, Федор Ержан, оказался тяжело болен, и пока приговор ему не вынесли.
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