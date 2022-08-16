https://ria.ru/20220816/preparat-1810001267.html

В России создали антиковидный препарат, восстанавливающий пораженные клетки

В России создали антиковидный препарат, восстанавливающий пораженные клетки - РИА Новости, 16.08.2022

В России создали антиковидный препарат, восстанавливающий пораженные клетки

Медики городской больницы Пятигорска в Ставропольском крае создали антиковидный препарат, который активен против последних штаммов коронавируса и "чинит"... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:29

2022-08-16T14:29

2022-08-16T14:29

распространение коронавируса

общество

пятигорск

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ПЯТИГОРСК, 16 авг - РИА Новости. Медики городской больницы Пятигорска в Ставропольском крае создали антиковидный препарат, который активен против последних штаммов коронавируса и "чинит" зараженные клетки, сообщило правительство региона.Отмечается, что сегодня идет этап оценки токсичности Oligo1 на животных, следом - этап клинических исследований на людях."Антиковидный препарат Oligo1 разработан по технологии антисмысловых олигонуклеотидов - коротких цепочек ДНК, которые прилипают к вирусной РНК и мешают ей передавать информацию дальше. Для производства препарата потребуются олигонуклеотидные синтезаторы, которые есть в любой лаборатории по выпуску наборов для ПЦР-исследований", - подчеркивается в сообщении.Власти уточняют, что тесты, которые уже проведены, полностью доказали высокую эффективность препарата. Доклинические исследования продлятся еще два-три месяца, а затем начнутся клинические испытания, если они окажутся успешными, можно будет переходить к массовому производству препарата, добавляется в релизе."Мы с коллегами решили обратиться к опыту лечения пациентов с атипичной пневмонией и респираторным синдромом, эпидемии которых наблюдались несколько лет назад. Ведь эти заболевания также были вызваны коронавирусами, пусть и неродственных с COVID-19 штаммов. Мы предположили, что использованная тогда технология антисмысловых олигонуклеотидов может помочь и против COVID-19", - рассказал один из разработчиков препарата, заведующий отделением городской клинической больницы Пятигорска Антон Горячев.По его словам, других препаратов для лечения больных с COVID-19, созданных по технологии антисмысловых олигонуклеотидов, в мире пока нет.

https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

пятигорск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, пятигорск