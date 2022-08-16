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Обстановка с крупным пожаром в Ростовской области стабилизировалась - РИА Новости, 16.08.2022
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Обстановка с крупным пожаром в Ростовской области стабилизировалась
Обстановка с крупным пожаром в Ростовской области стабилизировалась - РИА Новости, 16.08.2022
Обстановка с крупным пожаром в Ростовской области стабилизировалась
Спасатели стабилизировали обстановку с крупным пожаром в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам и.о. начальника ГУМЧС России по Ростовской РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:54
2022-08-16T07:54
происшествия
россия
усть-донецкий район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг — РИА Новости. Спасатели стабилизировали обстановку с крупным пожаром в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам и.о. начальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника — 136 гектаров, огонь охватил 34 строения в станице Верхнекундрюченская. Население из близлежащих домов было эвакуировано, в районе введен режим ЧС.К тушению пожара привлечено более 340 человек и 170 единиц техники.
россия
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происшествия, россия, усть-донецкий район
Происшествия, Россия, Усть-Донецкий район
07:54 16.08.2022
 
Обстановка с крупным пожаром в Ростовской области стабилизировалась

МЧС: обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе Ростовской области стабилизирована

© Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг — РИА Новости. Спасатели стабилизировали обстановку с крупным пожаром в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам и.о. начальника ГУМЧС России по Ростовской области Владимир Завер.
Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника — 136 гектаров, огонь охватил 34 строения в станице Верхнекундрюченская. Население из близлежащих домов было эвакуировано, в районе введен режим ЧС.
"Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизирована... Все задачи по нормализации обстановки достигнуты, погибших и пострадавших нет", — сказал Завер.
К тушению пожара привлечено более 340 человек и 170 единиц техники.
 
ПроисшествияРоссияУсть-Донецкий район
 
 
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