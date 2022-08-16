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Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/pomosch-1810105526.html
Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации
Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022
Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации
Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:44
2022-08-16T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
харьковская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 55 978,2 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 458 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 585,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.Он добавил, что 16 августа проходят шесть гуманитарных акций в ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 443,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220816/shveytsariya-1810013357.html
луганская народная республика
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область
21:44 16.08.2022
 
Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации

Россия доставила в ДНР, ЛНР и на Украину почти 56 тысяч тонн гумпомощи с начала марта

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 55 978,2 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 458 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 585,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что 16 августа проходят шесть гуманитарных акций в ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 443,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Швейцарские франки - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
15:04
Швейцария скорректировала выдачу украинцам социальной помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХарьковская область
 
 
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