https://ria.ru/20220816/pomosch-1810105526.html

Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации

Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации - РИА Новости, 16.08.2022

Россия доставила почти 56 тысяч тонн гумпомощи в район спецоперации

Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:44

2022-08-16T21:44

2022-08-16T21:44

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия доставила в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину почти 56 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 55 978,2 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 458 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 585,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.Он добавил, что 16 августа проходят шесть гуманитарных акций в ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 443,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220816/shveytsariya-1810013357.html

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херсонская область

донецкая народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область