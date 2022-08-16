https://ria.ru/20220816/pomosch-1810030493.html

Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине

Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:46

2022-08-16T15:46

2022-08-16T15:46

в мире

эммануэль макрон

россия

энергодар

запорожская аэс

киев

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине.Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон обсудит во вторник с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил за весомую оборонительную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809836597.html

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россия

энергодар

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в мире, эммануэль макрон, россия, энергодар, запорожская аэс, киев