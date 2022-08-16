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Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине
Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:46
2022-08-16T15:46
2022-08-16T15:46
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине.Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон обсудит во вторник с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил за весомую оборонительную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809836597.html
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В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Киев
Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине