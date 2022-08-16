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Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине - РИА Новости, 16.08.2022
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Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине
Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:46
2022-08-16T15:46
в мире
эммануэль макрон
россия
энергодар
запорожская аэс
киев
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине.Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон обсудит во вторник с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС."Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил за весомую оборонительную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809836597.html
https://ria.ru/20220809/pomosch-1808448300.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, энергодар, запорожская аэс, киев
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Киев
15:46 16.08.2022
 
Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь Украине

Зеленский заявил, что обсудил с Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном усиление макрофинансовой помощи Украине.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон обсудит во вторник с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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"Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил за весомую оборонительную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - написал Зеленский в Twitter.
Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 21:20Специальная военная операция на Украине
Макрон и Джонсон обсудили по телефону координацию по военной помощи Украине
 
В миреЭммануэль МакронРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСКиев
 
 
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