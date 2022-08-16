https://ria.ru/20220816/polsha-1810099729.html

Президент Польши подписал закон "О газовой безопасности" на случай кризиса

Президент Польши подписал закон "О газовой безопасности" на случай кризиса - РИА Новости, 16.08.2022

Президент Польши подписал закон "О газовой безопасности" на случай кризиса

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон "О газовой безопасности" на случай дефицита природного газа, сообщает канцелярия главы государства. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:34

2022-08-16T20:34

2022-08-16T20:34

экономика

цены на нефть

польша

россия

украина

газпром

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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон "О газовой безопасности" на случай дефицита природного газа, сообщает канцелярия главы государства.В настоящее время Польша заявляет, что ее газовые хранилища заполнены на 100%, и выступает против какого-либо ограничения потребления энергоносителей, инициируемого Европейским союзом.В законе "О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа", ранее принятом парламентом Польши, говорится, что "исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей, вызванная агрессией России против Украины, и беспрецедентное увеличение цены природного газа, вызванное монополистическими действиями "Газпрома", порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа, а также нивелирование негативных последствий развивающегося экономического кризиса".Одним из пунктов закона является отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ. "Для защиты домашних потребителей и стратегических институтов… обоснованным было признано продление тарифной защиты до 31 декабря 2027 года. Это продолжение мер, введенных в соответствии с законом от 26 ноября 2022 года о конкретных решениях по обеспечению защиты потребителей газового топлива в связи с ситуацией на рынке газа, когда защитой до конца 2023 года были объяты более 7,1 миллиона потребителей природного газа", - говорится в документе.Также законопроект предполагает продление периода, в течение которого субъекты, обязанные поддерживать обязательные запасы природного газа, должны поставлять их в газовую систему, с 40 до 45 дней. Это, по мнению авторов, "предоставит этим субъектам дополнительную гибкость, необходимую в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно на зарубежных газовых рынках".Кроме того, документ предполагает добавление в закон об энергетике статьи, которая предусматривает полномочия министра энергетики по сокращению в 2022 или 2023 году требования к объему природного газа, продаваемого через товарную биржу. "Это связано с беспрецедентной ситуацией на рынке газа, в связи с которой высокие цены на сырье приводят к необходимости вносить значительно более высокие, чем раньше, депозиты, обеспечивающие сделки", - говорится в документе.В начале текущего года Управление регулирования энергетики Польши сообщило, что в результате утвержденного его главой роста тарифов ежемесячные счета домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, вырастут примерно на 9 злотых (более 2 долларов) в месяц. Ведомство также рассчитало, что с 1 января совокупный средний рост счета за электроэнергию среднего домохозяйства составит около 24%, что означает увеличение примерно на 21 злотый (около 5 долларов) в месяц.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.

https://ria.ru/20220811/gaz-1809007399.html

https://ria.ru/20220805/gaz-1807457388.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, польша, россия, украина, газпром