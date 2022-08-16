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Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик" - РИА Новости, 16.08.2022
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Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик"
Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик" - РИА Новости, 16.08.2022
Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик"
Эксперт в области энергетики Якуб Вех посоветовал полякам на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, позволяющим переждать отключение... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:55
2022-08-16T18:23
в мире
польша
европа
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Эксперт в области энергетики Якуб Вех посоветовал полякам на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, позволяющим переждать отключение света, пишет Wirtualna Polska. "Это может быть шкафчик или коробка, в которой будет набор инструментов и аксессуаров, позволяющих спокойно пережить период без электричества. Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички", — говорится в публикации. В статье отмечается, что общенационального блэкаута в Польше, скорее всего, удастся избежать, но ограничения в подаче электроэнергии тем не менее возможны. "Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва", — заявил Вех."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Кроме того, Польша полностью запретила импорт российского угля. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке, на его цене и, соответственно, на производстве электроэнергии.
https://ria.ru/20220811/gaz-1809007399.html
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в мире, польша, европа
В мире, Польша, Европа
16:55 16.08.2022 (обновлено: 18:23 16.08.2022)
 
Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик"

WP: полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик" на случай отключения электричества

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Эксперт в области энергетики Якуб Вех посоветовал полякам на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, позволяющим переждать отключение света, пишет Wirtualna Polska.
"Это может быть шкафчик или коробка, в которой будет набор инструментов и аксессуаров, позволяющих спокойно пережить период без электричества. Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички", — говорится в публикации.
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В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре
В статье отмечается, что общенационального блэкаута в Польше, скорее всего, удастся избежать, но ограничения в подаче электроэнергии тем не менее возможны.
"Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва", — заявил Вех.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Кроме того, Польша полностью запретила импорт российского угля. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке, на его цене и, соответственно, на производстве электроэнергии.
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