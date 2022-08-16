https://ria.ru/20220816/polsha-1810053258.html

Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик"

Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик" - РИА Новости, 16.08.2022

Полякам посоветовали собрать "блэкаут-чемоданчик"

Эксперт в области энергетики Якуб Вех посоветовал полякам на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, позволяющим переждать отключение... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:55

2022-08-16T16:55

2022-08-16T18:23

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польша

европа

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Эксперт в области энергетики Якуб Вех посоветовал полякам на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, позволяющим переждать отключение света, пишет Wirtualna Polska. "Это может быть шкафчик или коробка, в которой будет набор инструментов и аксессуаров, позволяющих спокойно пережить период без электричества. Там должно находиться несколько основных вещей: фонарик, аптечка, аккумулятор, термоодеяло, зажигалка, спички", — говорится в публикации. В статье отмечается, что общенационального блэкаута в Польше, скорее всего, удастся избежать, но ограничения в подаче электроэнергии тем не менее возможны. "Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва", — заявил Вех."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Кроме того, Польша полностью запретила импорт российского угля. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке, на его цене и, соответственно, на производстве электроэнергии.

https://ria.ru/20220811/gaz-1809007399.html

https://ria.ru/20220805/gaz-1807457388.html

польша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, европа