https://ria.ru/20220816/poezda-1809944613.html
Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов
Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов - РИА Новости, 16.08.2022
Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов
Задержка поездов в Крым на данный момент составляет от 1 до 3 часов, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГрандСервисЭкспресс". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:49
2022-08-16T11:49
2022-08-16T12:30
происшествия
республика крым
украина
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794084215_0:233:3073:1961_1920x0_80_0_0_a7c1407f0d1f6bd6c1124861d766bb9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Задержка поездов в Крым на данный момент составляет от 1 до 3 часов, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГрандСервисЭкспресс".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. Участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов. Оператор железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть в направлении Крыма, один из Крыма."Сейчас поезда задерживаются от 1 часа до трёх. Это касается поездов: 92 М Москва – Севастополь, 28 Москва – Симферополь, 180 Санкт-Петербург – Евпатория, 183 Мурманск – Севастополь", - говорится в сообщении.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.
https://ria.ru/20220816/postradavshie-1809904281.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794084215_359:398:2558:2047_1920x0_80_0_0_de4ad5d5d8107475405633ef4978adcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, украина, россия, новости - туризм
Происшествия, Республика Крым, Украина, Россия, Туризм, Новости - Туризм
11:49 16.08.2022 (обновлено: 12:30 16.08.2022)
Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов
"ГрандСервисЭкспресс" заявил, что задержка поездов в Крым может составлять до трех часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Задержка поездов в Крым на данный момент составляет от 1 до 3 часов, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГрандСервисЭкспресс".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией
с пересадкой людей на автобусы. Участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов. Оператор железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть в направлении Крыма, один из Крыма.
"Сейчас поезда задерживаются от 1 часа до трёх. Это касается поездов: 92 М Москва – Севастополь, 28 Москва – Симферополь, 180 Санкт-Петербург – Евпатория, 183 Мурманск – Севастополь", - говорится в сообщении.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.