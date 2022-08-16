https://ria.ru/20220816/poezda-1809944613.html

Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов

Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов - РИА Новости, 16.08.2022

Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов

Задержка поездов в Крым на данный момент составляет от 1 до 3 часов, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГрандСервисЭкспресс". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:49

2022-08-16T11:49

2022-08-16T12:30

происшествия

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Задержка поездов в Крым на данный момент составляет от 1 до 3 часов, сообщил РИА Новости оператор перевозок "ГрандСервисЭкспресс".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. Участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов. Оператор железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть в направлении Крыма, один из Крыма."Сейчас поезда задерживаются от 1 часа до трёх. Это касается поездов: 92 М Москва – Севастополь, 28 Москва – Симферополь, 180 Санкт-Петербург – Евпатория, 183 Мурманск – Севастополь", - говорится в сообщении.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадали два человека.

https://ria.ru/20220816/postradavshie-1809904281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, республика крым, украина, россия, новости - туризм