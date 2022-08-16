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ЦКБ "Рубин" разработало проект электрической подлодки "Амур е600" - РИА Новости, 16.08.2022
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ЦКБ "Рубин" разработало проект электрической подлодки "Амур е600"
ЦКБ "Рубин" разработало проект электрической подлодки "Амур е600" - РИА Новости, 16.08.2022
ЦКБ "Рубин" разработало проект электрической подлодки "Амур е600"
Центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало проект новейшей полностью электрической подводной лодки "Амур е600" водоизмещением всего 600 тонн и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:03
2022-08-16T10:29
форум "армия-2022"
безопасность
технологии
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало проект новейшей полностью электрической подводной лодки "Амур е600" водоизмещением всего 600 тонн и подводной автономностью до 17 суток за счет применения литий-ионных аккумуляторных батарей, сообщил РИА Новости во вторник представитель ЦКБ "Рубин".Этот проект представлен на форуме "Армия-2022". Действующие подлодки проекта 677 "Лада" (экспортное название "Амур") являются дизель-электрическими."Полностью электрическая малая лодка водоизмещением около 600 тонн демонстрируется ЦКБ "Рубин" на выставке "Армия-2022". Проект корабля однокорпусной архитектуры относится к семейству "Амур" и получил название "Амур е600". В отличие от других лодок семейства, главным источником энергии в новом проекте является литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости, ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор. Основные достоинства проекта - компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в 4 узла лодка может находиться под водой 14-17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками", - сказал представитель "Рубина".Он также сообщил, что дальность плавания составляет около 1500 миль. В проекте применен целый ряд решений, направленных на минимизацию расхода энергии, самое заметное из них - отсутствие ограждения выдвижных устройств (ОВУ), отказ от него снижает мощность, расходуемую на ход.
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форум "армия-2022", безопасность, технологии
Форум "Армия-2022", Безопасность, Технологии
10:03 16.08.2022 (обновлено: 10:29 16.08.2022)
 
ЦКБ "Рубин" разработало проект электрической подлодки "Амур е600"

ЦКБ "Рубин" разработало проект подлодки "Амур е600" с автономностью до 17 суток

© ЦКБ "Рубин"Новая электрическая подлодка типа "Амур"
Новая электрическая подлодка типа Амур
© ЦКБ "Рубин"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало проект новейшей полностью электрической подводной лодки "Амур е600" водоизмещением всего 600 тонн и подводной автономностью до 17 суток за счет применения литий-ионных аккумуляторных батарей, сообщил РИА Новости во вторник представитель ЦКБ "Рубин".
Этот проект представлен на форуме "Армия-2022". Действующие подлодки проекта 677 "Лада" (экспортное название "Амур") являются дизель-электрическими.
"Полностью электрическая малая лодка водоизмещением около 600 тонн демонстрируется ЦКБ "Рубин" на выставке "Армия-2022". Проект корабля однокорпусной архитектуры относится к семейству "Амур" и получил название "Амур е600". В отличие от других лодок семейства, главным источником энергии в новом проекте является литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости, ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор. Основные достоинства проекта - компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в 4 узла лодка может находиться под водой 14-17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками", - сказал представитель "Рубина".
Он также сообщил, что дальность плавания составляет около 1500 миль. В проекте применен целый ряд решений, направленных на минимизацию расхода энергии, самое заметное из них - отсутствие ограждения выдвижных устройств (ОВУ), отказ от него снижает мощность, расходуемую на ход.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
Форум "Армия-2022"БезопасностьТехнологии
 
 
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