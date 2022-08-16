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Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной - РИА Новости, 16.08.2022
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Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной
Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной - РИА Новости, 16.08.2022
Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной
Замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна, считает вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:21
2022-08-16T15:21
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
форум "армия-2022"
денис мантуров
самолеты
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна, считает вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.Как на прошлой недели писало издание "Ведомости", Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 миллиарда рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года."Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", отвечая на вопрос о вероятности такого нововведения.Вице-премьер также отметил, что сегодня в самолетах ставятся иллюминаторы и остекление, хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров."Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты", - добавил Мантуров.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия-2022", денис мантуров, самолеты, россия
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Форум "Армия-2022", Денис Мантуров, Самолеты, Россия
15:21 16.08.2022
 
Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной

Мантуров: замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна, считает вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как на прошлой недели писало издание "Ведомости", Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 миллиарда рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.
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"Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", отвечая на вопрос о вероятности такого нововведения.
Вице-премьер также отметил, что сегодня в самолетах ставятся иллюминаторы и остекление, хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров.
"Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты", - добавил Мантуров.
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