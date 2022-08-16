https://ria.ru/20220816/pilot-1810020651.html

Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной

Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной - РИА Новости, 16.08.2022

Мантуров назвал замену второго пилота в самолете на виртуального возможной

Замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна, считает вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:21

2022-08-16T15:21

2022-08-16T15:21

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

форум "армия-2022"

денис мантуров

самолеты

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Замена второго пилота в самолетах на виртуального в перспективе возможна, считает вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.Как на прошлой недели писало издание "Ведомости", Минпромторг рассчитывает заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального и снизить за счет этого стоимость их эксплуатации. Ведомство разместило на портале госзакупок извещение о проведении конкурса стоимостью 2,9 миллиарда рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года."Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" в рамках форума "Армия-2022", отвечая на вопрос о вероятности такого нововведения.Вице-премьер также отметил, что сегодня в самолетах ставятся иллюминаторы и остекление, хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров."Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20220816/zapchasti-1809953296.html

https://ria.ru/20220816/bort-1810000554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия-2022", денис мантуров, самолеты, россия