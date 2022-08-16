https://ria.ru/20220816/petersen-1810110530.html

Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история"

Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история" - РИА Новости, 16.08.2022

Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история"

Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен умер на 81-ом году жизни, сообщил портал The Hollywood Reporter. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:39

2022-08-16T22:39

2022-08-16T23:16

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен умер на 81-ом году жизни, сообщил портал The Hollywood Reporter.Как уточняет СМИ, режиссер скончался 12 августа от рака поджелудочной железы у себя дома.Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в немецком городе Эмден. Свои первые короткометражные фильмы начал снимать еще в детстве. В 1981 году обрел широкую известность после того, как его киноленту "Подводная лодка" номинировали на шесть премий "Оскар". С 1984 года Петерсен работал в Голливуде, где снял такие фильмы, как "Эпидемия" (1995), "Идеальный шторм" (2000), "Троя" (2004) и "Посейдон" (2006).

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

германия, голливуд, новости культуры, культура, кино