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Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история"
Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история" - РИА Новости, 16.08.2022
Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история"
Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен умер на 81-ом году жизни, сообщил портал The Hollywood Reporter. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:39
2022-08-16T22:39
2022-08-16T23:16
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен умер на 81-ом году жизни, сообщил портал The Hollywood Reporter.Как уточняет СМИ, режиссер скончался 12 августа от рака поджелудочной железы у себя дома.Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в немецком городе Эмден. Свои первые короткометражные фильмы начал снимать еще в детстве. В 1981 году обрел широкую известность после того, как его киноленту "Подводная лодка" номинировали на шесть премий "Оскар". С 1984 года Петерсен работал в Голливуде, где снял такие фильмы, как "Эпидемия" (1995), "Идеальный шторм" (2000), "Троя" (2004) и "Посейдон" (2006).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, голливуд, новости культуры, культура, кино
Германия, Голливуд, Новости культуры, Культура, кино, Культура
22:39 16.08.2022 (обновлено: 23:16 16.08.2022)
Умер режиссер голливудских фильмов "Троя" и "Бесконечная история"
Немецкий режиссер Петерсен, снявший фильмы "Троя" и "Бесконечная история", умер в 81 год
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен умер на 81-ом году жизни, сообщил портал The Hollywood Reporter
.
Как уточняет СМИ, режиссер скончался 12 августа от рака поджелудочной железы у себя дома.
Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в немецком городе Эмден. Свои первые короткометражные фильмы начал снимать еще в детстве. В 1981 году обрел широкую известность после того, как его киноленту "Подводная лодка" номинировали на шесть премий "Оскар".
С 1984 года Петерсен работал в Голливуде, где снял такие фильмы, как "Эпидемия" (1995), "Идеальный шторм" (2000), "Троя" (2004) и "Посейдон" (2006).