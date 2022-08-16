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В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии - РИА Новости, 16.08.2022

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии

Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:50

2022-08-16T15:50

2022-08-16T16:20

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НАЛЬЧИК, 16 авг - РИА Новости. Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В 13.25 мск во вторник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По прибытию было установлено что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.Уточняется, что спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины 1989 года рождения, жителя Карелии и передали сотрудникам скорой помощи."Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220816/kirgiziya-1809990556.html

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происшествия, россия, республика карелия, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм