https://ria.ru/20220816/paraplan-1810031532.html
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии - РИА Новости, 16.08.2022
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии
Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:50
2022-08-16T15:50
2022-08-16T16:20
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НАЛЬЧИК, 16 авг - РИА Новости. Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В 13.25 мск во вторник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По прибытию было установлено что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.Уточняется, что спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины 1989 года рождения, жителя Карелии и передали сотрудникам скорой помощи."Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются", - отмечает ведомство.
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происшествия, россия, республика карелия, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Туризм, Новости - Туризм
15:50 16.08.2022 (обновлено: 16:20 16.08.2022)
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии
Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 16 авг - РИА Новости. Парапланерист из Карелии погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, совершив жесткую посадку, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В 13.25 мск во вторник поступила информация, что в верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. По прибытию было установлено что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели эвакуировали тело погибшего мужчины 1989 года рождения, жителя Карелии и передали сотрудникам скорой помощи.
"Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются", - отмечает ведомство.