16:58 16.08.2022 (обновлено: 17:02 16.08.2022)
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34
В Нарве за призывы противостоять демонтажу танка-памятника Т-34 задержали восемь человек
© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж танка Т-34 в Нарве
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Восемь человек были задержаны за призывы к противостоянию при демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил во вторник руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
По словам Пюви, полиция задержала активистов в целях предотвращения возможности организации массовых беспорядков, и в настоящее время они находятся в отделении полиции.
"Во вторник мы задержали восемь человек. Семеро из них - местные жители. Они уже были нам знакомы, поскольку выделялись различными призывами и нарушениями. Они не только размещали военную символику РФ, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка. В настоящее время они находятся в отделении полиции", - сказал Пюви порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он добавил, что активисты задержаны на основании закона об охране правопорядка.
Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка — памятника.
Во вторник утром ERR сообщил, что танк снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина. Танк будет доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином.
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