Рейтинг@Mail.ru
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34 - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810053892.html
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34 - РИА Новости, 16.08.2022
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34
Восемь человек были задержаны за призывы к противостоянию при демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил во вторник руководитель Нарвского отделения... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:58
2022-08-16T17:02
в мире
кая каллас
нарва
таллин
россия
т-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810008944_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_34f790dedbf675ed2a011090cabdae6c.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Восемь человек были задержаны за призывы к противостоянию при демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил во вторник руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.По словам Пюви, полиция задержала активистов в целях предотвращения возможности организации массовых беспорядков, и в настоящее время они находятся в отделении полиции."Во вторник мы задержали восемь человек. Семеро из них - местные жители. Они уже были нам знакомы, поскольку выделялись различными призывами и нарушениями. Они не только размещали военную символику РФ, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка. В настоящее время они находятся в отделении полиции", - сказал Пюви порталу государственного телерадиовещания ERR.Он добавил, что активисты задержаны на основании закона об охране правопорядка.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка — памятника.Во вторник утром ERR сообщил, что танк снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина. Танк будет доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином.
https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html
нарва
таллин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810008944_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_1f1bfd319be7f0525cb71c2224ec49ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кая каллас, нарва, таллин, россия, т-34
В мире, Кая Каллас, Нарва, Таллин, Россия, Т-34
16:58 16.08.2022 (обновлено: 17:02 16.08.2022)
 
В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34

В Нарве за призывы противостоять демонтажу танка-памятника Т-34 задержали восемь человек

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж танка Т-34 в Нарве
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Восемь человек были задержаны за призывы к противостоянию при демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил во вторник руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
По словам Пюви, полиция задержала активистов в целях предотвращения возможности организации массовых беспорядков, и в настоящее время они находятся в отделении полиции.
"Во вторник мы задержали восемь человек. Семеро из них - местные жители. Они уже были нам знакомы, поскольку выделялись различными призывами и нарушениями. Они не только размещали военную символику РФ, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка. В настоящее время они находятся в отделении полиции", - сказал Пюви порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он добавил, что активисты задержаны на основании закона об охране правопорядка.
Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка — памятника.
Во вторник утром ERR сообщил, что танк снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина. Танк будет доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином.
Демонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
12 августа, 11:04
На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу
 
В миреКая КалласНарваТаллинРоссияТ-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала