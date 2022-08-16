https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810053892.html

В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34

В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34 - РИА Новости, 16.08.2022

В Нарве задержали восемь человек за призывы противостоять сносу танка Т-34

Восемь человек были задержаны за призывы к противостоянию при демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил во вторник руководитель Нарвского отделения... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:58

2022-08-16T16:58

2022-08-16T17:02

в мире

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нарва

таллин

россия

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Восемь человек были задержаны за призывы к противостоянию при демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил во вторник руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.По словам Пюви, полиция задержала активистов в целях предотвращения возможности организации массовых беспорядков, и в настоящее время они находятся в отделении полиции."Во вторник мы задержали восемь человек. Семеро из них - местные жители. Они уже были нам знакомы, поскольку выделялись различными призывами и нарушениями. Они не только размещали военную символику РФ, но и во время переноса памятника активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, причастному к переносу танка. В настоящее время они находятся в отделении полиции", - сказал Пюви порталу государственного телерадиовещания ERR.Он добавил, что активисты задержаны на основании закона об охране правопорядка.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка — памятника.Во вторник утром ERR сообщил, что танк снят с постамента и погружен на военный трейлер, который начал движение в сторону Таллина. Танк будет доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином.

https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html

нарва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кая каллас, нарва, таллин, россия, т-34