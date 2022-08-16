https://ria.ru/20220816/otelery-1805359745.html

Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов

Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов - РИА Новости, 16.08.2022

Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов

Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:49

2022-08-16T03:49

2022-08-16T03:49

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер."Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы", — рассказала она.Те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, добавляет Веббер. И все же отель отмечает увеличение продолжительности проживания."Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов – из Европы, и они сейчас активно путешествуют", — пояснила Веббер.Новым отелям, ранее ориентировавшимся на российских туристов, пришлось пересмотреть планы. "Порядка 33 процентов наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить", — рассказал РИА Новости директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.Тем не менее, по его словам, немногие приезжающие из РФ – по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.Панайотис признается, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

https://ria.ru/20220727/otel-1805334830.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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