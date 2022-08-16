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Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов
Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов - РИА Новости, 16.08.2022
Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов
Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:49
2022-08-16T03:49
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер."Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы", — рассказала она.Те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, добавляет Веббер. И все же отель отмечает увеличение продолжительности проживания."Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов – из Европы, и они сейчас активно путешествуют", — пояснила Веббер.Новым отелям, ранее ориентировавшимся на российских туристов, пришлось пересмотреть планы. "Порядка 33 процентов наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить", — рассказал РИА Новости директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel &amp; Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.Тем не менее, по его словам, немногие приезжающие из РФ – по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.Панайотис признается, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Европа, Отели, Туризм, Маврикий, туристы, Отдых, Кипр, Гостиницы, СНГ
03:49 16.08.2022
 
Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов

Отели на Маврикии и Кипре признались, что им не хватает российских туристов

© Pixabay / SuissgirlМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Pixabay / Suissgirl
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россияне стали все реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.
"Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы", — рассказала она.
Те, кто все-таки приезжают, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют, добавляет Веббер. И все же отель отмечает увеличение продолжительности проживания.
"Условия меняются ежедневно, и переориентироваться на другие рынки было не очень сложно. В текущих обстоятельствах мы не столкнулись с потребностью снижения цен, поскольку большинство наших ключевых в плане прибыли клиентов – из Европы, и они сейчас активно путешествуют", — пояснила Веббер.
Новым отелям, ранее ориентировавшимся на российских туристов, пришлось пересмотреть планы.
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"Порядка 33 процентов наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить", — рассказал РИА Новости директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку. Отель открылся на Кипре в июне 2022 года.
Тем не менее, по его словам, немногие приезжающие из РФ – по-прежнему очень щедрые клиенты: такие гости бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.
Панайотис признается, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.
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