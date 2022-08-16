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В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 16.08.2022
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В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 16.08.2022
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой
Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:00
2022-08-16T19:00
в мире
здоровье - общество
молдавия
сша
оспа обезьян
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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.Первый случай заражения обезьяньей оспой был зарегистрирован в Молдавии 8 августа, пациентом оказался гражданин США.Мужчина отправился в Институт скорой помощи прямо из аэропорта, затем его перевели в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Пациент сообщил, что первые симптомы появились у него неделю назад, это были общая слабость, обильное потоотделение и множественные кожные высыпания.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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в мире, здоровье - общество, молдавия, сша, оспа обезьян
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, США, Оспа обезьян
19:00 16.08.2022
 
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой

Минздрав Молдавии: в стране подтвердили второй случай заражения оспой обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Первый случай заражения обезьяньей оспой был зарегистрирован в Молдавии 8 августа, пациентом оказался гражданин США.
"Сегодня у гражданина Молдавии, вернувшегося в страну 15 августа из Парижа, диагностировали оспу обезьян. Пациент находится в состоянии средней тяжести", - говорится на странице минздрава в соцсетях.
Мужчина отправился в Институт скорой помощи прямо из аэропорта, затем его перевели в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Пациент сообщил, что первые симптомы появились у него неделю назад, это были общая слабость, обильное потоотделение и множественные кожные высыпания.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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