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В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой

В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 16.08.2022

В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой

Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:00

2022-08-16T19:00

2022-08-16T19:00

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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.Первый случай заражения обезьяньей оспой был зарегистрирован в Молдавии 8 августа, пациентом оказался гражданин США.Мужчина отправился в Институт скорой помощи прямо из аэропорта, затем его перевели в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Пациент сообщил, что первые симптомы появились у него неделю назад, это были общая слабость, обильное потоотделение и множественные кожные высыпания.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

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сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, молдавия, сша, оспа обезьян