https://ria.ru/20220816/ospa-1810084375.html
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 16.08.2022
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой
Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:00
2022-08-16T19:00
2022-08-16T19:00
в мире
здоровье - общество
молдавия
сша
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.Первый случай заражения обезьяньей оспой был зарегистрирован в Молдавии 8 августа, пациентом оказался гражданин США.Мужчина отправился в Институт скорой помощи прямо из аэропорта, затем его перевели в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Пациент сообщил, что первые симптомы появились у него неделю назад, это были общая слабость, обильное потоотделение и множественные кожные высыпания.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
молдавия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, молдавия, сша, оспа обезьян
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, США, Оспа обезьян
В Молдавии подтвердили второй случай заражения обезьяньей оспой
Минздрав Молдавии: в стране подтвердили второй случай заражения оспой обезьян
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Второй случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Первый случай заражения обезьяньей оспой был зарегистрирован в Молдавии
8 августа, пациентом оказался гражданин США
.
"Сегодня у гражданина Молдавии, вернувшегося в страну 15 августа из Парижа, диагностировали оспу обезьян. Пациент находится в состоянии средней тяжести", - говорится на странице минздрава в соцсетях.
Мужчина отправился в Институт скорой помощи прямо из аэропорта, затем его перевели в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Пациент сообщил, что первые симптомы появились у него неделю назад, это были общая слабость, обильное потоотделение и множественные кожные высыпания.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.