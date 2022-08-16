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В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.08.2022
В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксиров в Иране, сообщил во вторник официальный представитель Минздрава страны Педрам Пак-Айин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:08
2022-08-16T18:08
2022-08-16T18:51
оспа обезьян
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иран
ахваз
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксиров в Иране, сообщил во вторник официальный представитель Минздрава страны Педрам Пак-Айин."Оспа обезьян... этот случай был выявлен у 34-летней пациентки", - приводит слова Пак-Айина иранское агентство IRNA.Он отметил, что пациентка проживает в городе Ахваз на юго-западе Ирана, после подтверждения заболевания она была незамедлительно помещена на карантин.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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оспа обезьян, в мире, иран, ахваз, здоровье - общество
Оспа обезьян, В мире, Иран, Ахваз, Здоровье - Общество
18:08 16.08.2022 (обновлено: 18:51 16.08.2022)
В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян
Минздрав Ирана зафиксировал первый случай заражения вирусом оспы обезьян в стране
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксиров в Иране, сообщил
во вторник официальный представитель Минздрава страны Педрам Пак-Айин.
"Оспа обезьян... этот случай был выявлен у 34-летней пациентки", - приводит слова Пак-Айина иранское агентство IRNA.
Он отметил, что пациентка проживает в городе Ахваз
на юго-западе Ирана
, после подтверждения заболевания она была незамедлительно помещена на карантин.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.