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В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.08.2022

В Иране выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксиров в Иране, сообщил во вторник официальный представитель Минздрава страны Педрам Пак-Айин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:08

2022-08-16T18:08

2022-08-16T18:51

оспа обезьян

в мире

иран

ахваз

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксиров в Иране, сообщил во вторник официальный представитель Минздрава страны Педрам Пак-Айин."Оспа обезьян... этот случай был выявлен у 34-летней пациентки", - приводит слова Пак-Айина иранское агентство IRNA.Он отметил, что пациентка проживает в городе Ахваз на юго-западе Ирана, после подтверждения заболевания она была незамедлительно помещена на карантин.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

иран

ахваз

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оспа обезьян, в мире, иран, ахваз, здоровье - общество