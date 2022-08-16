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В Великобритании число заражений оспой обезьян превысило три тысячи случаев

В Великобритании число заражений оспой обезьян превысило три тысячи случаев - РИА Новости, 16.08.2022

В Великобритании число заражений оспой обезьян превысило три тысячи случаев

Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 3 тысячи случаев, сообщило во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA). РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:40

2022-08-16T16:40

2022-08-16T16:40

в мире

здоровье - общество

англия

шотландия

уэльс

оспа обезьян

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 3 тысячи случаев, сообщило во вторник агентство по здравоохранению Британии (UKHSA).По состоянию на 15 августа был подтвержден 3081 случай, еще 114 считаются высоковероятными. Из общего числа 3050 случаев были выявлены в Англии, 75 - в Шотландии, 43 - в Уэльсе и 27 – в Северной Ирландии.В отчете отмечается, что средний возраст заразившихся составляет 36 лет. При этом, согласно доступной информации о поле пациентов, большая часть заразившихся - мужчины, в то время как на женщин приходится только 39 случаев.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

англия

шотландия

уэльс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, англия, шотландия, уэльс, оспа обезьян